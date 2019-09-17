Балалаечник Платон Комар считает, что удача любит трудолюбивых

Источник материала: Полымя

Искусство является неотъемлемой частью жизни любого человека. Особенно важно его влияние на воспитание детей. Музыка развивает вкус, любовь к прекрасному, совершенствует мышление, обогащает эмоциональную сферу и является одним из лучших средств для воспитания гармоничной личности. Музыка для детей – это мир радостных эмоций, чувственных переживаний и безграничной фантазии. А для нашего талантливого земляка это ещё и повод для гордости.





Шестикласснику Платону Комару всего 11, но его фотография уже украшает районную Доску почёта. А всё благодаря тому, что парень не упускает возможности получать музыкальное образование и Кореличская детская школа искусств вовремя распахнула двери перед вдохновлённым учеником. И уже пятый год юный музыкант радует учителей и родителей своими успехами. – Ещё в детском саду я просил маму отвести меня в музыкальную школу, – вспоминает Платон.

Но тогда возраст ребёнка показался родителям недостаточным для получения музыкального образования. Мечта осуществилась во втором классе. Тогда мальчик и стал учеником Кореличской детской школы искусств.

– Изначально я хотел играть на гитаре, – рассказывает Платон. – Но для грифа гитары у меня слишком короткие пальцы, поэтому выбор пал на балалайку.

По словам мальчика, о своём выборе он не пожалел ни разу. И желание бросить народный инструмент в пользу гитары не возникало.

– Наград у меня не так много. Дипломов больше, чем кубков, – скромно улыбается Платон. – Ещё есть две статуэтки с фестиваля-конкурса детского искусства «ЛьВёнок». Но самая главная для меня награда – это серебро на конкурсе «Новые вершины» в Минске.

Кстати, музыка в жизни Платона с учёбой идёт параллельно и вровень. Одно не мешает другому. В свои 11 юный музыкант и уроки успевает выучить, и к музыкальной школе подготовиться, и про отдых не забывает.

– У Платона много увлечений. Ему нравится и спорт, и музыка, и IT-технологии. И мы как родители стараемся его во всём поддерживать, всесторонне развивать, – рассказывает мама Светлана Комар. – Говорят, талантливый человек талантлив во всём, но это довольно спорно, ведь важны труд и дисциплина. От родителей тоже многое зависит. Именно мы следим за тем, чтобы наш сын разучивал новые произведения, занимался, потому что достижения – это очень тяжёлый труд.

Платон поделился своей секретной методикой, как справиться с иногда возникающим желанием бросить музыку:

– Я просто сажусь за инструмент и играю. Постепенно плохие мысли уходят, улучшается настроение.

О своём ученике рассказал и преподаватель по классу балалайки Игорь Санчук.

– Платон талантлив сам по себе, – делится учитель. – Я могу сыграть для него произведение – он повторит на слух практически точь-в-точь. Есть у мальчика собственный музыкальный дар.

С недавних пор Игорь Александрович работает в Мирской детской школе искусств. Это не стало препятствием для кореличчанина Платона. Родители сказали: «Куда учитель, туда и мы. Не видим смысла отдавать ребёнка в другие руки».

И это логично. Тандем учитель-ученик успешно работает уже пятый год.

– Первая награда Платона была на конкурсе имени Горского в Лиде. Мальчик занимался всего полгода и составить конкуренцию участником постарше ему было трудно. Но, тем не менее, с того конкурса мы вернулись с поощрительной грамотой самому юному участнику и подарками. И с тех пор мы ни разу не возвращались с пустыми руками домой.

Сейчас музыкант готовится к Международному конкурсу «Парад звёзд», который пройдет 12 октября в Минске. На вопрос о прогнозе Игорь Санчук отвечает:

– Всё на удачу. Она нас ещё ни разу не подводила.

Для одиннадцатилетнего подростка у Платона насыщенная и интересная жизнь. На вопрос о планах на будущее он улыбнулся, отвёл взгляд и ответил: «Не знаю ещё». Но с таким упорством, которое у него есть сейчас, Платон добьётся всего, чего пожелает.

Елизавета МУТИЛОВИЧ

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