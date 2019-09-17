Пользователи Viber смогут создавать собственные стикеры

Источник материала: Полымя

Мессенджер Viber представил новую функцию «Создать стикер». С ее помощью пользователи могут самостоятельно разрабатывать стикеры и делиться ими внутри приложения.





Сейчас пользователи могут создать собственную коллекцию из 24 стикеров, используя для этого несколько элементов редактирования изображений. Их можно сделать как общедоступными, так и частными.

По данным портала Androidpolice, функция будет доступна в новой версии Viber для Android в ближайшие несколько дней. Пользователям настольной версии мессенджера и приложения для iOS придется подождать чуть дольше.

Стоит сказать о том, что функция сoздания пoльзовательских стикеров не уникальна. К примеру, мeссенджер Telegram уже предoставляет такую вoзможность.

Источник: sb.by