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Пользователи Viber смогут создавать собственные стикеры

18.09.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Мессенджер Viber представил новую функцию «Создать стикер». С ее помощью пользователи могут самостоятельно разрабатывать стикеры и делиться ими внутри приложения.

Пользователи Viber смогут создавать собственные стикеры

Сейчас пользователи могут создать собственную коллекцию из 24 стикеров, используя для этого несколько элементов редактирования изображений. Их можно сделать как общедоступными, так и частными.

По данным портала Androidpolice, функция будет доступна в новой версии Viber для Android в ближайшие несколько дней. Пользователям настольной версии мессенджера и приложения для iOS придется подождать чуть дольше.

Стоит сказать о том, что функция сoздания пoльзовательских стикеров не уникальна. К примеру, мeссенджер Telegram уже предoставляет такую вoзможность.

Источник: sb.by

 
 
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Мессенджер Viber представил новую функцию «Создать стикер». С ее помощью пользователи могут самостоятельно разрабатывать стикеры и делиться ими внутри приложения.
 
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