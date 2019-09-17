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Белорусский промышленно-инвестиционный форум открылся в Минске

18.09.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Ежегодно данный Форум проходит при поддержке республиканских органов государственного управления, исполнительных органов власти областей Республики Беларусь и города Минска, общественных объединений. В этом году данное мероприятие проводится с 17 по 20 сентября.

В церемонии официального открытия Форума участие принял Заместитель Министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Андрей Валерьевич Хмель.

В международной выставке технологий и инноваций в промышленности «ТехИнноПром» принимают участие подчиненные организации Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь: государственное учреждение образования «Республиканский центр государственной экологической экспертизы и повышения квалификации руководящих работников и специалистов» Минприроды; республиканское унитарное предприятие «Центральный научно-исследовательский институт комплексного использования водных ресурсов»; республиканское унитарное предприятие «Центр международных экологических проектов, сертификации и аудита «Экологияинвест»; республиканское унитарное предприятие «Научно-производственный центр по геологии».

В рамках Форума пройдут панельные дискуссии: «Инвестирование в будущее» и «Оршанский район – регион ускоренного промышленно-логистического развития. Белорусско-индийское сотрудничество», 2-й Белорусско-японский экономический форум, Белорусско-словацкий промышленный и инновационный форум, ряд секционных заседаний, семинаров и дискуссий для специалистов ключевых отраслей промышленности, на которых можно будет ознакомиться с инвестиционными предложениями Республики Беларусь и технологическими новинками.

В Форуме участвуют белорусские и зарубежные компании, представители институтов развития бизнеса, зарубежных торгово-промышленных палат и бизнес-объединений, всего свыше 230 организаций.

http://minpriroda.gov.by

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский промышленно-инвестиционный форум - один из крупнейших выставочных проектов в СНГ, который объединяет несколько международных специализированных...
 
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