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Где в Минской области временно отключат электричество 18 сентября

18.09.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Профилактические работы и ремонт стартуют в 8:00-9:30, а завершатся в 16:00-19:00. В РУП «Минскэнерго» уточнили, что во время отключения электроэнергии специалисты предприятия будут проводить ремонт оборудования, замену опор, текущие работы на высоковольтных объектах, сети уличного освещения и т.д.

Перебои с электроснабжением в Борисовском районе ожидаются в следующих населенных пунктах: д. Большие и Малые Негновичи, д. Гребло, аг. Забашевичи, д. Полелюм, д. Семеньковичи. В районном центре планово отключать электричество не будут.

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В среду, 18 сентября, плановое отключение электричества коснется сразу 13 районов центрального региона. Также свет будет частично отсутствовать в нескольких...
 
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