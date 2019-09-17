Где в Минской области временно отключат электричество 18 сентября

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Профилактические работы и ремонт стартуют в 8:00-9:30, а завершатся в 16:00-19:00. В РУП «Минскэнерго» уточнили, что во время отключения электроэнергии специалисты предприятия будут проводить ремонт оборудования, замену опор, текущие работы на высоковольтных объектах, сети уличного освещения и т.д.

Перебои с электроснабжением в Борисовском районе ожидаются в следующих населенных пунктах: д. Большие и Малые Негновичи, д. Гребло, аг. Забашевичи, д. Полелюм, д. Семеньковичи. В районном центре планово отключать электричество не будут.