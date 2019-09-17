Студгородок и новый жилой комплекс. Что появится на Дубко в Гродно

Источник материала: Tut.by

В Гродненском горисполкоме обсуждали перспективную застройку города, предусмотренную Генпланом. «Гродносельпроект» представил эскизное предложение детальной планировки территории в районе улиц Дубко — Пушкина — Дзержинского и переулка Дзержинского. Здесь должен появится студгородок, а также новый жилой комплекс. Возводить новые здания будут в два этапа, сообщает «Гродненская правда».



Фото: grodnonews.by

На перекрестке улиц Дубко и Дзержинского уже строится общежитие для студентов ГрГУ имени Янки Купалы. Потом здесь появится целый студгородок со спортивной зоной, но без столовой. Проектировщики говорят, что изучили опыт Минска и выяснили, что такие учреждения общепита там не востребованы в той мере, так как хотелось бы.

На пустыре вдоль улицы Дубко напротив «OldCity» планируется строительство жилого комплекса. Он займет около 80 тысяч квадратных метров. И будет таким же, как построенный микрорайон Пролетарская — Щорса и строящийся жилой комплекс из высотных домов на улице Лидская.



Фото: grodnonews.by

На втором этапе застройки предусмотрен снос гаражных блоков, а на переулке Дзержинского жилье будет возводиться на территории таксопарка. Там также предусмотрены паркинги. Будет ли в одном из зданий встроенный детский сад — вопрос открытый. Как показал опыт района Пролетарская — Щорса, где жители были категорически против такого решения, надо предлагать застройщику разные варианты. Например, помещения на первом этаже жилых домов отдать инвестору, который организует там частный детский сад.