ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Польше раскрыт подпольный цех по производству сигарет. Среди его организаторов 4 белоруса

18.09.2019 16:21 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Польше пограничники при поддержке силовых ведомств задержали участников международной преступной группы, которая занималась нелегальным производством и продажей сигарет. В ее состав входили в том числе 4 белоруса, сообщает Польская пограничная служба.


Фото: Польская пограничная служба

Всего задержаны семь мужчин в возрасте от 36 до 51 года. Это 4 белоруса, 2 поляка и украинец. Причем троих белорусов и украинца задержали непосредственно в цеху при производстве сигарет.

По данным следствия, в течение дня нелегальный цех мог производить около 3 миллионов штук сигарет. Всего преступная группа успела произвести не менее 22 миллионов штук.



В ходе спецоперации удалось изъять приблизительно 4 миллиона сигарет без акцизных марок на сумму более 3 миллионов злотых (более 760 тысяч долларов) и 4,5 тонны резаного табака на сумму почти 3,7 миллиона злотых (937 тысяч долларов). Если бы этот товар попал на рынок, польская государственная казна не досчиталась бы более 2 млн долларов, сообщает ведомство.

Видео: Straż Graniczna

Все задержанные взяты под стражу, им грозит до 5 лет лишения свободы.

 
 
Ссылка на источник 72
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всего задержаны семь мужчин в возрасте от 36 до 51 года. Это 4 белоруса, 2 поляка и украинец. Причем троих белорусов и украинца задержали непосредственно в цеху при...
 
Новости дня
Новости общества
 
Студгородок и новый жилой комплекс. Что появится на Дубко в Гродно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.09.2019
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика