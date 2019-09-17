ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

СК рассказал подробности о случае с жителем Гродно, которому ампутировали часть ноги

18.09.2019 16:55 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В августе 36-летний житель Гродно оказался в больнице и ему ампутировали часть ноги. Его сестра была уверена, что в больницу мужчина попал после избиения его ОМОНом. В милиции эту информацию опровергли. Сейчас подробности проверки изданию «Наша Нiва» рассказали в Следственном комитете.


Фото: личный архив / svaboda.org

Как сообщила «Нашей Ниве» официальный представитель СК Юлия Гончарова, ведомство выяснило обстоятельства получения травм Денисом Лукьяновым. Следователи опросили мужчину, его родственников, коллег и знакомых, сотрудников милиции и медицинских работников.

Мужчина сам рассказал, что события, которые происходили на фестивале 20 июля, помнит смутно, фрагментами. К фестивалю и непосредственно во время него он выпивал, поэтому был в состоянии сильного опьянения. Милиция задержала его в тот день примерно в 18.00, в 19.37 провели медицинское освидетельствование, которое показало около 3 промилле алкоголя.

Следователи не обнаружили лиц, ставших очевидцами возможного применения физической силы сотрудниками милиции.

«Когда его доставили в палатку с милицией, там находилась женщина. Она рассказала, что во время ее пребывания в палатке, мужчина сидел на скамейке и дремал. В ее присутствии никто из сотрудников милиции к нему физическую силу и спецсредства не применял», — цитирует издание слова представителя Следственного комитета.

Также в ходе проверки выяснилось, что скорая помощь трижды выезжала на вызов к Денису Лукьянову, но происходило это 8 и 9 августа. Медикам он объяснил, что чувствует сильные боли в копчике, поскольку 2 августа поскользнулся на плитке в ванной и упал. В ходе медосмотра 8 августа каких-либо видимых телесных повреждений на его теле не нашли, но 9 августа все же диагностировали ушибы и мужчина был госпитализирован.

«Согласно материалам проверки, 20 июля в ходе автофестиваля мужчина танцевал, будучи в состоянии алкогольного опьянения перед детьми и показал неприличный жест. Один из посетителей толкнул его в плечо, после чего он упал на землю на спину, и затем его 15 метров тащили к работникам милиции. В связи с тем, что мужчина многое не помнит, он не исключает, что сам ошибался, кто именно нанес ему удары», — пишет издание со ссылкой на представителя СК.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следователи не обнаружили лиц, ставших очевидцами возможного применения физической силы сотрудниками милиции.
 
Новости дня
Новости общества
 
«Прямое поручение президента». Уволенную гомельскую учительницу восстановили на работе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.09.2019
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика