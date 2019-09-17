СК рассказал подробности о случае с жителем Гродно, которому ампутировали часть ноги

Источник материала: Tut.by

В августе 36-летний житель Гродно оказался в больнице и ему ампутировали часть ноги. Его сестра была уверена, что в больницу мужчина попал после избиения его ОМОНом. В милиции эту информацию опровергли . Сейчас подробности проверки изданию «Наша Нiва» рассказали в Следственном комитете.



Фото: личный архив / svaboda.org

Как сообщила «Нашей Ниве» официальный представитель СК Юлия Гончарова, ведомство выяснило обстоятельства получения травм Денисом Лукьяновым. Следователи опросили мужчину, его родственников, коллег и знакомых, сотрудников милиции и медицинских работников.

Мужчина сам рассказал, что события, которые происходили на фестивале 20 июля, помнит смутно, фрагментами. К фестивалю и непосредственно во время него он выпивал, поэтому был в состоянии сильного опьянения. Милиция задержала его в тот день примерно в 18.00, в 19.37 провели медицинское освидетельствование, которое показало около 3 промилле алкоголя.

Следователи не обнаружили лиц, ставших очевидцами возможного применения физической силы сотрудниками милиции.

«Когда его доставили в палатку с милицией, там находилась женщина. Она рассказала, что во время ее пребывания в палатке, мужчина сидел на скамейке и дремал. В ее присутствии никто из сотрудников милиции к нему физическую силу и спецсредства не применял», — цитирует издание слова представителя Следственного комитета.

Также в ходе проверки выяснилось, что скорая помощь трижды выезжала на вызов к Денису Лукьянову, но происходило это 8 и 9 августа. Медикам он объяснил, что чувствует сильные боли в копчике, поскольку 2 августа поскользнулся на плитке в ванной и упал. В ходе медосмотра 8 августа каких-либо видимых телесных повреждений на его теле не нашли, но 9 августа все же диагностировали ушибы и мужчина был госпитализирован.

«Согласно материалам проверки, 20 июля в ходе автофестиваля мужчина танцевал, будучи в состоянии алкогольного опьянения перед детьми и показал неприличный жест. Один из посетителей толкнул его в плечо, после чего он упал на землю на спину, и затем его 15 метров тащили к работникам милиции. В связи с тем, что мужчина многое не помнит, он не исключает, что сам ошибался, кто именно нанес ему удары», — пишет издание со ссылкой на представителя СК.