«Прямое поручение президента». Уволенную гомельскую учительницу восстановили на работе

Источник материала: Tut.by

Учительницу, которую уволили за то, что она кричала на ученика матом с партой в руках, восстановили на работе. Об этом сообщает «Гомельская правда».



Скриншот видео «Сильные новости»

— Было прямое поручение президента, если хотите, приказ главы государства о восстановлении на работе Людмилы Ивановны. Учитель будет работать в прежней должности. Людмила Ивановна преподает в этой школе 35 лет, — прокомментировал начальник главного управления образования облисполкома Сергей Порошин.

Напомним, 11 сентября во время уроков учитель выругалась матом на ученика четвертого класса, держа в руках над ним парту, его одноклассники сняли происходящее на видео, запись опубликовал региональный портал «Сильные новости». Это чрезвычайное для отдельно взятой школы и всей системы белорусского образования происшествие привело к череде неприятных событий: школу навестила представительная комиссия из облисполкома, для родителей четвероклашек, при которых все и произошло, провели экстренное собрание, учительницу уволили. Но мнения об этой истории у всех разные.