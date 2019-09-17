ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Прямое поручение президента». Уволенную гомельскую учительницу восстановили на работе

18.09.2019 16:52 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Учительницу, которую уволили за то, что она кричала на ученика матом с партой в руках, восстановили на работе. Об этом сообщает «Гомельская правда».


Скриншот видео «Сильные новости»

— Было прямое поручение президента, если хотите, приказ главы государства о восстановлении на работе Людмилы Ивановны. Учитель будет работать в прежней должности. Людмила Ивановна преподает в этой школе 35 лет, — прокомментировал начальник главного управления образования облисполкома Сергей Порошин.

Напомним, 11 сентября во время уроков учитель выругалась матом на ученика четвертого класса, держа в руках над ним парту, его одноклассники сняли происходящее на видео, запись опубликовал региональный портал «Сильные новости». Это чрезвычайное для отдельно взятой школы и всей системы белорусского образования происшествие привело к череде неприятных событий: школу навестила представительная комиссия из облисполкома, для родителей четвероклашек, при которых все и произошло, провели экстренное собрание, учительницу уволили. Но мнения об этой истории у всех разные.

 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Было прямое поручение президента, если хотите, приказ главы государства о восстановлении на работе Людмилы Ивановны. Учитель будет работать в прежней должности».
 
Новости дня
Новости общества
 
«Хотел водить в кафе Катю». Прокурор просит для несовершеннолетних закладчиков из Гомеля по 11 лет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.09.2019
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • мужская одежда Москва недорого в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика