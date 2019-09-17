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«Прямое поручение президента». Уволенную гомельскую учительницу восстановили на работе
18.09.2019 16:52 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Учительницу, которую уволили за то, что она кричала на ученика матом с партой в руках, восстановили на работе. Об этом
— Было прямое поручение президента, если хотите, приказ главы государства о восстановлении на работе Людмилы Ивановны. Учитель будет работать в прежней должности. Людмила Ивановна преподает в этой школе 35 лет, — прокомментировал начальник главного управления образования облисполкома Сергей Порошин.
Напомним, 11 сентября во время уроков учитель выругалась матом на ученика четвертого класса, держа в руках над ним парту, его одноклассники сняли происходящее на видео, запись
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«Было прямое поручение президента, если хотите, приказ главы государства о восстановлении на работе Людмилы Ивановны. Учитель будет работать в прежней должности».
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