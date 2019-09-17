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Сколько вы выдержите? Поставьте себя на место учителя в нашем тесте

18.09.2019 17:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Скандал в гомельской школе, где учительница сказала: «Я пойду в тюрьму, а тебе п***ц будет!», стоя с партой над четвероклассником, поделил общество на два лагеря: кто-то педагога отчасти понимает, кто-то — в культурном шоке. Мы решили предложить вам побыть учителем. Попробуйте выйти из сложных ситуаций достойно и правильно, как это сделал бы опытный учитель — Анна Северинец.

Тест носит развлекательный характер и не является инструкцией к действию для учителей (и кого бы то ни было).

В конце тест вы увидите результат своей работы. Готовы пройти через проблемы учеников вместе с ними?

 
 
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Не воспринимайте эту игру слишком серьезно, но все-таки постарайтесь представить и то, насколько тяжелый выбор иногда приходится делать учителям.
 
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