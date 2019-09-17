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Некоторые белорусы просят ввести ответственность за «ЛГБТ-пропаганду». Что отвечает государство?
18.09.2019 18:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сразу несколько религиозных и родительских организаций отправили в Генпрокуратуру и другие ведомства обращение с требованием принять закон, который установит административную и уголовную ответственность за «пропаганду ЛГБТ-идеологии». Заявители говорят, что хотят защитить детей и семью. TUT.BY выяснил, что именно они считают «пропагандой» и что думают по этому поводу госорганы.
ЛГБТ-активист Андрей Завалей опубликовал на своей странице в Фейсбуке
Что заявители считают «пропагандой»?
Например, это радужные символы ЛГБТ (6-цветная радуга и единороги) на игрушках, одежде и детском питании, радужные зонтики (например, в трансляции прогноза погоды), радужные флаги на здании посольства Великобритании в Минске, радужную наклейку на двери в студенческом общежитии в Пинске, публикации в белорусских СМИ о представителях ЛГБТ-сообщества. Обеспокоенные граждане предлагают «ввести уголовную и административную ответственность за распространение информации, которая дискредитирует институт семьи и традиционно-брачные отношения, в том числе — за пропаганду ЛГБТ-идеологии». А также повысить «возраст согласия», но только для однополых отношений — с 16 до 18 лет.
«Существующие законы и так позволяют защитить ребенка и институт семьи»
ЛГБТ-активист Андрей Завалей на своей странице в Фейсбуке отмечал, что Национальный центр законодательства и правовых исследований (НЦЗПИ) направил в Министерство образования для ознакомления документ, в приложении которого изложены аргументы в пользу принятия закона против пропаганды «ЛГБТ-идеологии».
В опубликованных документах не только изложена позиция обеспокоенных граждан, но также есть предложение Генпрокуратуры ввести административную ответственность «за распространение информации, направленной на формирование у несовершеннолетних нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений, искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений».
В Генпрокуратуре отказались прокомментировать позицию ведомства по данному вопросу.
Заместитель директора НЦЗПИ Валерий Гайдученок рассказал TUT.BY, что в Центр и иные государственные органы действительно поступило больше сотни обращений граждан, среди них были и коллективные обращения, в которых были предложения о подготовке проекта закона, предусматривающего введение уголовной и административной ответственности за распространение информации, дискредитирующей институт семьи и традиционно-брачные семейные отношения, в том числе пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения. Также содержалось предложение о повышении с 16 до 18 лет возраста, до наступления которого половые отношения и иные действия сексуального характера с несовершеннолетними наказывают в соответствии с уголовным законом (ст. 168 УК).
— Информация о том, что Национальный центр законодательства и правовых исследовании якобы предложил ввести уголовную и административную ответственность за пропаганду ЛГБТ-идеологии и якобы разрабатывается соответствующий проект закона, не соответствует действительности, — отметил Валерий Гайдученок. — К нам поступило обращение граждан, мы запросили мнение госорганов, представителей научного сообщества, Белорусскую коллегию адвокатов по данному вопросу. Никакого проекта закона в природе нет, такое решение не принималось. Могу сказать, что подавляющее большинство госорганов ответили, что действующее нормативно-правовое регулирование является достаточным для обеспечения прав ребенка и семьи.
«На семинарах рассказывают, что гомосексуальность — это норма»
Зампредседателя организации «Спасение младенцев» Татьяна Фирисюк, которая вместе с коллегами поддержала обращение, считает, что «ЛГБТ-пропаганда» представляет опасность для института семьи и особенно для несовершеннолетних.
— Мы белорусы, славяне, и наши традиционные ценности другие, — поясняет собеседница. — Когда я училась, это было отклонением от нормы. Прошло время, и это уже норма. Как это может быть?.. Очень много родителей страдают из-за того, что их дети поддаются этому влиянию. Хотя сами родители вполне интеллигентные, не было никакого предпочтения, направленного на другой пол. Значит, это влияние средств массовой информации.
Татьяна Фирисюк считает, что закон против «ЛГБТ-пропаганды» не будет никого дискриминировать.
— Кто их дискриминирует? Кто им не дает быть? Но не надо пиариться, афишировать свои отношения на улице: «Вот я такой, следуйте моему примеру!» Все эти гей-парады…
— Где вы видели в Беларуси гей-парады?
— Потому что им этого не дают. А если бы разрешили, давно были бы. Они же пытались собраться на Бангалор (в сквере около одноименной площади в Минске. — Прим.TUT.BY) и в других местах.
— В чем, на ваш взгляд, выражается «пропаганда ЛГБТ-сообщества»?
— Навязывание гендерного равенства. Под этой эгидой красиво преподносится информация про ЛГБТ. Все эти семинары в университетах… Они рекламируют, что гомосексуальность — это нормально, что заниматься онанизмом нормально.
— В каких университетах проходят такие семинары?
— Я не знаю и не собираюсь это узнавать. Я знаю живые истории.
По мнению Татьяны Фирисюк, в Беларуси должен быть создан межведомственный совет, который будет «просеивать информацию, и если она несет вред и навязывание», блокировать ее.
«Мы обеспокоены пропагандой в школах и соцсетях»
Директор учреждения «Отцовство» Александр Величко также среди поддерживающих идею принять закон против «ЛГБТ-пропаганды»:
— Наши позиции исходят из христианства, где такого рода отношения не являются нормой. Юридически мы светское государство, слава богу, но вопросы морали — это выбор каждого человека. По моим данным, 84% населения придерживается христианской морали. Мы обеспокоены пропагандой в школах, в среде несовершеннолетних… Наши дети должны быть ограничены от такого рода отношений, так же, как они ограничены от алкоголя, табакокурения и наркомании. Я отношу эти понятия к одной категории. По нашим опросам, среднестатистический школьник в Лошице, где мы живем, минимум два-три раза в день сталкивается с такой информацией — в школе и интернете.
По словам Александра Величко, опрос проводили участники подросткового клуба при организации «Отцовство». Они опросили более 200 детей, своих друзей, в возрасте от 14 лет. Родители на проведение опроса разрешение не давали.
— Закон нужен, чтобы педофилы не лезли к моим детям, — заявил Александр Величко. — У нас больше 2% детей ведут нетрадиционный сексуальный образ жизни, начиная с 16 лет. Это данные Министерства образования.
В пресс-службе Министерства образования TUT.BY заявили, что таких данных в ведомстве нет и не может быть, никакие сведения Александру Величко не предоставлялись, и в школах ни на каком уровне не обсуждается вопрос ЛГБТ-отношений.
«Следующим шагом нужно запретить радугу в небе?»
Правозащитник Валентин Стефанович отмечает, что дискриминация по признаку сексуальной ориентации является нарушением прав человека:
— Есть допустимые ограничения права на свободу собраний, свободу слова, свободу ассоциаций, но все они должны быть связаны с понятием обеспечения национальной безопасности, общественного порядка, сохранности жизни и здоровья граждан. Каким образом демонстрация радужного флага может навредить, к примеру, жизни или здоровью?
— Может ли это рассматриваться как посягательство на традиционный уклад семьи?
— С таким успехом можно пойти еще дальше и запретить добрачные и внебрачные отношения между мужчиной и женщиной. А следующим шагом нужно будет запретить радугу в небе? Личная жизнь человека не допускает вмешательства со стороны государства и других граждан. Так мы можем скатиться до исламских стран, где, как известно, за гомосексуальные и внебрачные отношения предусмотрена, в том числе, смертная казнь.
Если подобный закон будет принят, по мнению правозащитника, последствия для Беларуси будут значительные:
— И белорусские, и международные правозащитники однозначно будут критиковать подобную дискриминацию, в том числе на уровне ООН. Это будет еще один аргумент о нарушении прав человека в Беларуси.
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Сразу несколько религиозных и родительских организаций отправили в Генпрокуратуру и другие ведомства обращение с требованием принять закон, который установит...
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