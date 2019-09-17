Некоторые белорусы просят ввести ответственность за «ЛГБТ-пропаганду». Что отвечает государство?

Источник материала: Tut.by

Сразу несколько религиозных и родительских организаций отправили в Генпрокуратуру и другие ведомства обращение с требованием принять закон, который установит административную и уголовную ответственность за «пропаганду ЛГБТ-идеологии». Заявители говорят, что хотят защитить детей и семью. TUT.BY выяснил, что именно они считают «пропагандой» и что думают по этому поводу госорганы.



Фото: Reuters

ЛГБТ-активист Андрей Завалей опубликовал на своей странице в Фейсбуке документ , где приводятся аргументы обеспокоенных граждан. Так, в обращении отмечается, что несмотря на существенную экономическую поддержку молодых семей, Беларусь переживает серьезный демографический кризис — рождаемость снижается, браков становится меньше, а разводов больше. «Особую роль в разложении семейных ценностей сыграли антисемейные идеологии, которые пропагандируют разврат и вседозволенность, отдельное место в такой пропаганде занимает ЛГБТ — почти безнаказанно происходит насаждение так называемых ценностей ЛГБТ-сообщества», — отмечается в обращении.

Что заявители считают «пропагандой»?

Например, это радужные символы ЛГБТ (6-цветная радуга и единороги) на игрушках, одежде и детском питании, радужные зонтики (например, в трансляции прогноза погоды), радужные флаги на здании посольства Великобритании в Минске, радужную наклейку на двери в студенческом общежитии в Пинске, публикации в белорусских СМИ о представителях ЛГБТ-сообщества. Обеспокоенные граждане предлагают «ввести уголовную и административную ответственность за распространение информации, которая дискредитирует институт семьи и традиционно-брачные отношения, в том числе — за пропаганду ЛГБТ-идеологии». А также повысить «возраст согласия», но только для однополых отношений — с 16 до 18 лет.

«Существующие законы и так позволяют защитить ребенка и институт семьи»

ЛГБТ-активист Андрей Завалей на своей странице в Фейсбуке отмечал, что Национальный центр законодательства и правовых исследований (НЦЗПИ) направил в Министерство образования для ознакомления документ, в приложении которого изложены аргументы в пользу принятия закона против пропаганды «ЛГБТ-идеологии».

В опубликованных документах не только изложена позиция обеспокоенных граждан, но также есть предложение Генпрокуратуры ввести административную ответственность «за распространение информации, направленной на формирование у несовершеннолетних нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений, искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений».

В Генпрокуратуре отказались прокомментировать позицию ведомства по данному вопросу.

Заместитель директора НЦЗПИ Валерий Гайдученок рассказал TUT.BY, что в Центр и иные государственные органы действительно поступило больше сотни обращений граждан, среди них были и коллективные обращения, в которых были предложения о подготовке проекта закона, предусматривающего введение уголовной и административной ответственности за распространение информации, дискредитирующей институт семьи и традиционно-брачные семейные отношения, в том числе пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения. Также содержалось предложение о повышении с 16 до 18 лет возраста, до наступления которого половые отношения и иные действия сексуального характера с несовершеннолетними наказывают в соответствии с уголовным законом (ст. 168 УК).

— Информация о том, что Национальный центр законодательства и правовых исследовании якобы предложил ввести уголовную и административную ответственность за пропаганду ЛГБТ-идеологии и якобы разрабатывается соответствующий проект закона, не соответствует действительности, — отметил Валерий Гайдученок. — К нам поступило обращение граждан, мы запросили мнение госорганов, представителей научного сообщества, Белорусскую коллегию адвокатов по данному вопросу. Никакого проекта закона в природе нет, такое решение не принималось. Могу сказать, что подавляющее большинство госорганов ответили, что действующее нормативно-правовое регулирование является достаточным для обеспечения прав ребенка и семьи.

«На семинарах рассказывают, что гомосексуальность — это норма»

Зампредседателя организации «Спасение младенцев» Татьяна Фирисюк, которая вместе с коллегами поддержала обращение, считает, что «ЛГБТ-пропаганда» представляет опасность для института семьи и особенно для несовершеннолетних.

— Мы белорусы, славяне, и наши традиционные ценности другие, — поясняет собеседница. — Когда я училась, это было отклонением от нормы. Прошло время, и это уже норма. Как это может быть?.. Очень много родителей страдают из-за того, что их дети поддаются этому влиянию. Хотя сами родители вполне интеллигентные, не было никакого предпочтения, направленного на другой пол. Значит, это влияние средств массовой информации.



Виктория Биран в 2018 году вышла к зданию МВД с плакатом «Сами вы подделка». Так она выразила несогласие с заявлением милиции, дискриминирующим ЛГБТ-сообщество в Беларуси. Фото: facebook.com/vika.biran

Татьяна Фирисюк считает, что закон против «ЛГБТ-пропаганды» не будет никого дискриминировать.

— Кто их дискриминирует? Кто им не дает быть? Но не надо пиариться, афишировать свои отношения на улице: «Вот я такой, следуйте моему примеру!» Все эти гей-парады…

— Где вы видели в Беларуси гей-парады?

— Потому что им этого не дают. А если бы разрешили, давно были бы. Они же пытались собраться на Бангалор (в сквере около одноименной площади в Минске. — Прим.TUT.BY) и в других местах.

— В чем, на ваш взгляд, выражается «пропаганда ЛГБТ-сообщества»?

— Навязывание гендерного равенства. Под этой эгидой красиво преподносится информация про ЛГБТ. Все эти семинары в университетах… Они рекламируют, что гомосексуальность — это нормально, что заниматься онанизмом нормально.

— В каких университетах проходят такие семинары?

— Я не знаю и не собираюсь это узнавать. Я знаю живые истории.

По мнению Татьяны Фирисюк, в Беларуси должен быть создан межведомственный совет, который будет «просеивать информацию, и если она несет вред и навязывание», блокировать ее.

«Мы обеспокоены пропагандой в школах и соцсетях»

Директор учреждения «Отцовство» Александр Величко также среди поддерживающих идею принять закон против «ЛГБТ-пропаганды»:

— Наши позиции исходят из христианства, где такого рода отношения не являются нормой. Юридически мы светское государство, слава богу, но вопросы морали — это выбор каждого человека. По моим данным, 84% населения придерживается христианской морали. Мы обеспокоены пропагандой в школах, в среде несовершеннолетних… Наши дети должны быть ограничены от такого рода отношений, так же, как они ограничены от алкоголя, табакокурения и наркомании. Я отношу эти понятия к одной категории. По нашим опросам, среднестатистический школьник в Лошице, где мы живем, минимум два-три раза в день сталкивается с такой информацией — в школе и интернете.



В 2018 и 2019 году посольство Великобритании в Беларуси вывесило радужный флаг на своем здании в поддержку ЛГБТ-сообщества. Фото предоставлено посольством Великобритании в Беларуси

По словам Александра Величко, опрос проводили участники подросткового клуба при организации «Отцовство». Они опросили более 200 детей, своих друзей, в возрасте от 14 лет. Родители на проведение опроса разрешение не давали.

— Закон нужен, чтобы педофилы не лезли к моим детям, — заявил Александр Величко. — У нас больше 2% детей ведут нетрадиционный сексуальный образ жизни, начиная с 16 лет. Это данные Министерства образования.

В пресс-службе Министерства образования TUT.BY заявили, что таких данных в ведомстве нет и не может быть, никакие сведения Александру Величко не предоставлялись, и в школах ни на каком уровне не обсуждается вопрос ЛГБТ-отношений.

«Следующим шагом нужно запретить радугу в небе?»

Правозащитник Валентин Стефанович отмечает, что дискриминация по признаку сексуальной ориентации является нарушением прав человека:

— Есть допустимые ограничения права на свободу собраний, свободу слова, свободу ассоциаций, но все они должны быть связаны с понятием обеспечения национальной безопасности, общественного порядка, сохранности жизни и здоровья граждан. Каким образом демонстрация радужного флага может навредить, к примеру, жизни или здоровью?

— Может ли это рассматриваться как посягательство на традиционный уклад семьи?

— С таким успехом можно пойти еще дальше и запретить добрачные и внебрачные отношения между мужчиной и женщиной. А следующим шагом нужно будет запретить радугу в небе? Личная жизнь человека не допускает вмешательства со стороны государства и других граждан. Так мы можем скатиться до исламских стран, где, как известно, за гомосексуальные и внебрачные отношения предусмотрена, в том числе, смертная казнь.

Если подобный закон будет принят, по мнению правозащитника, последствия для Беларуси будут значительные:

— И белорусские, и международные правозащитники однозначно будут критиковать подобную дискриминацию, в том числе на уровне ООН. Это будет еще один аргумент о нарушении прав человека в Беларуси.