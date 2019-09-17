Республиканский конкурс «Слова, першае ў жыццi…»

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Общее положение

Мероприятия и проекты Белорусского республиканского союза молодежи, направленные на выявление и поддержку талантливой молодежи, являются одним из ведущих направлений в деятельности союза молодежи, при этом расширяются формы работы, категории участников, тематическое наполнение.

Республиканский конкурс на лучшую эмблему, фотографию, рисунок, стихотворение и эссе арт-эстафеты «Слова, першае ў жыццi…» (далее по тексту – конкурс), предполагает проведение по всей республике различных тематических мероприятий, в том числе конкурсов творческих работ (эмблем, фотографий, рисунков, стихотворений и эссе), посвященных Дню матери.

Конкурс проводится в рамках республиканского молодежного проекта «Беларусь – крынiца натхнення», мероприятия которого объединены идеей о том, что источником вдохновения для творчества, развития, созидательного труда современных белорусов являются богатейшие традиции и история Беларуси, величайшее культурное наследие прошлых поколений, любовь и уважение к Родине, а также интерес к Всебелорусской акции «За любимую Беларусь!», которая приурочена к различным знаковым событиям в общественно-политической жизни страны, праздникам как страны в целом, так и отдельных регионов, в том числ праздникам, популярным в молодежной среде.

Тематика конкурсных работ предполагает глубокое и разноплановое раскрытие смысла материнства, а также направлена на расширение культурной среды и духовного сознания молодежи, содействие развитию и реализации молодежных общественно значимых инициатив, взаимообогащение опытом работы в деле сохранения традиционных культурных ценностей.

Цели и задачи

Целями и задачами конкурса являются выявление и поддержка талантливой молодежи, разработка эмблемы арт-эстафеты «Слова, першае ў жыццi…», создание единого стиля в рамках проведения молодежных мероприятий, посвященных Дню матери, привлечение внимания общественности и средств массовой информации к проведению Дня матери, формирование активной жизненной позиции молодежи.

Организаторы

Организатором конкурса является Общественное объединение «Белорусский республиканский союз молодежи» (далее – ОО «БРСМ»).

Конкурс проводится при поддержке общественных и творческих организаций, средств массовой информации поэтапно: районный, областной (Минский городской) этапы и республиканский финал.

Для подготовки и проведения Конкурса, по мере необходимости комитетами ОО «БРСМ» формируются районные, областные (Минский городской), республиканский организационные комитеты (далее – оргкомитеты) – в соответствии с этапами проведения конкурса.

Оргкомитеты осуществляют непосредственное руководство подготовкой и проведением Конкурса; обеспечивают взаимодействие с заинтересованными организациями по вопросам подготовки, проведения Конкурса и его освещения в средствах массовой информации; решают иные вопросы, возникающие в ходе подготовки и проведения Конкурса.

Порядок организации и проведения конкурса

К участию в Конкурсе приглашаются представители молодежи в возрасте от 14 до 31 года.

Конкурс проход по следующим номинациям:

- «Лучшая эмблема арт-эстафеты «Слова, першае ў жыццi…»;

- «Лучшая фотография», посвященная Дню матери;

- «Лучший рисунок», посвященный Дню матери;

- «Лучшее стихотворение», посвященное Дню матери;

- «Лучшее эссе», посвященное Дню матери.

Победители в каждой номинации конкурса определяются в соответствии с условиями.

Лучшая эмблема арт-эстафеты «Слова, першае ў жыццi…»

Конкурсная работа должна включать в себя графическую и описательную части. Графическая часть должна отвечать критериям для оценки эмблемы и может быть представлена в виде чертежа, эскиза, рисунка, графического макета, 3D-рендера на бумажном носителе формата не менее А4 (в цветном и черно-белом вариантах) и в электронном виде (формат jpeg, не менее 600 dpi).

Описательная часть должна пояснять концепцию представленной эмблемы.

К участию в конкурсе не допускаются работы: с использованием авторских элементов существующих изображений, символов государственной символики; не соответствующие требованиям к конкурсной работе.

Эскиз эмблемы должен разрабатываться с учетом дальнейшего его воплощения в различных материалах и техниках.

Запрещается подавать материал, ранее размещенный в Интернете.

Конкурсная работа оценивается по следующим критериям: 1) соответствие работы целям конкурса; 2) креативность, уникальность, оригинальность, запоминаемость, качество исполнения представленной работы; 3) масштабируемость и читаемость (основные графические элементы и эмблемы должны без потери распознаваемости воспроизводиться в любом размере – как на уменьшение, так и на увеличение); 4) адаптивность (основные графические элементы эмблемы должны без потери распознаваемости быть пригодны к воспроизводству на любых носителях (бумага и картон, пластик, стекло и т.д.) и любым способом нанесения; 5) соответствие культурным и эстетическим нормам.

Работы, представленные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются участникам. Представляя работу на конкурс, участник выражает согласие с условиями проведения конкурса и не претендует на конфиденциальность представленных материалов. Своей заявкой участник подтверждает авторство работы. В случае нарушения чужих авторских и смежных прав в конкурсной работе ответственность за нарушение несет участник конкурса. Участник, направляя работу на конкурс, подтверждает свое согласие на безвозмездное отчуждение исключительного права на данную работу в пользу организатора в полном объеме и без выплаты авторского вознаграждения.

Работа победителя конкурса может быть объявлена официальной эмблемой арт-эстафеты «Слова, першае ў жыццi…». Для применения эмблемы организатором конкурса победитель конкурса при необходимости может доработать эмблему с учетом рекомендаций оргкомитета и конкурсной комиссии.

Организаторы конкурса не несут ответственности за неполучение участником информации или получение недостоверной информации о конкурсе.

«Лучшее стихотворение» и «Лучшее эссе», посвященные Дню матери

Победители конкурса в данных номинациях определяются среди следующих категорий молодежи:

- учащаяся молодежь;

- студенческая молодежь;

- работающая молодежь.

Творческая работа (эссе или стихотворение) для участия

в конкурсе должна соответствовать следующим требованиям:

- для эссе: объем произведения от 1 до 2 страниц печатного текста;

- для стихотворения: объем произведения от 4 до 24 зарифмованных стихотворных строк.

Конкурсные работы могут быть написаны на русском или белорусском языках.

Текстовый документ выполняется на одной стороне белой бумаги с использованием персонального компьютера в текстовом редакторе MicrosoftWord, распечатывается на принтере с хорошим качеством печати, соблюдая следующие требования:

- размеры полей: верхнее – 20 мм; левое – 30 мм; нижнее – 20 мм; правое – 10 мм;

- текст выполняют через одинарный интервал;

- абзацный отступ должен быть одинаковым по всему документу и равен 1,25 см; выравнивание – по ширине (для эссе) либо по левому краю (для стихотворений);

- автоматический перенос слов;

- шрифт TimesNewRoman, размер – 14, стиль – обычный, цвет шрифта – черный;

- страницы документа следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту, включая приложения. Номер страницы проставляют в правом верхнем углу без точек и черточек. Титульный лист и первый лист содержания включают в общую нумерацию страниц документа, но номер не ставят.

Присланные на Конкурс стихотворения и эссе не возвращаются и рецензии авторам не выдаются.

Конкурсные работы, которые не прошли проверку программой антиплагиат, к участию в Конкурсе не допускаются.

К конкурсу не допускаются тексты, содержащие ненормативную лексику, имеющие в содержании признаки разжигания национальной, расовой, религиозной либо иной розни.

Критерии оценки работ участников Конкурса:

- соответствие творческой работы условиям Конкурса, заявленному виду литературного творчества (эссе, стихотворение) и возрастным категориям молодежи (в соответствии с данным положением);

- содержательность конкурсной работы;

- оригинальность подачи материала;

- эстетичность, грамотность;

- полнота раскрытия темы;

- самостоятельность суждений автора;

- выразительность и разнообразие языка;

- логика построения произведения;

- оригинальность идеи.

4.3. «Лучшая фотография», посвященная Дню матери

Победители конкурса в данной номинации определяются среди следующих категорий молодежи:

- учащаяся молодежь;

- студенческая молодежь;

- работающая молодежь.

К участию в конкурсе допускаются фотографии, на которых раскрывается тема материнства.

К участию в конкурсе не допускаются фотографии:

- нарушающие законодательство Республики Беларусь;

- пропагандирующие вредные привычки;

- эротического и порнографического содержания;

- не отвечающие условиям конкурса.

На конкурс принимаются работы, сделанные на цифровую и/или аналоговую технику.

Фотоработы могут быть как цветные, так и черно-белые. Все фотоработы предоставляются в Оргкомитет конкурса в цифровом и распечатанном виде.

Допускается использование графических редакторов (Photoshop и т.п.) для подчеркивания авторского замысла, ретуши и других незначительных изменений. Фотоколлажи и фотомонтаж не допускаются к участию в конкурсе.

Имя файла, содержащего изображение, прописывается русскими буквами и должно соответствовать названию работы. Фамилия участника (например — «Smile» (Иванов Иван Иванович).jpg).

Цифровой вид работ, представленных на конкурс, должен соответствовать следующим требованиям: формат — JPEG; размеры — не менее 3000 пикселей по длинной стороне кадра и dpi не меньше 300;

Запрещается добавление рамок, подписей и авторских плашек.

4.4. «Лучший рисунок», посвященный Дню матери

На Конкурс принимаются изображения рисунков, выполненных в цветном исполнении на бумаге формата А4/А3 в любой технике, с использованием средств для рисования — цветными карандашами, красками, восковыми мелками и др.

На Конкурс не принимаются работы, выполненные в виде коллажей и аппликаций, а также работы, которые полностью или частично выполнены с применением программ для графического моделирования и дизайна.

Рисунки должны быть подписаны с обратной стороны: фамилия, имя, возраст конкурсанта, место проживания и контактный телефон.

Критерии оценки рисунков:

содержание рисунка (оригинальное, неожиданное, фантастическое, непосредственное и наивное, особая смысловая нагрузка);

композиционное решение (хорошая заполняемость листа, ритмичность в изображении предметов, разнообразие размеров нарисованных предметов, зоркость, наблюдательность);

мастерство изображения (умение иллюзорно изображать предметный мир);

выразительность (наглядная передача какой-то идеи, эмоции);

колорит (интересное, необычное и неожиданное решение. Возможно темпераментное, эмоциональное, лаконичное обращение с цветом или, наоборот, богатство сближенных оттенков.

Сроки проведения конкурса

Конкурс проходит в три этапа: районный, областной (Минский городской) этапы до 27 сентября 2019 года и республиканский финал до 10 октября 2019 года.

Областные (Минский городской) комитеты ОО «БРСМ» определяют победителей и призеров из числа представленных работ от районных, городских организаций ОО «БРСМ» и направляют в Центральный комитет ОО «БРСМ» (отдел проектной деятельности) для участия в финале конкурса. Работы победителей и призеров распределяются по каждой номинации конкурса (в соответствии с данным положением).

Для участия в республиканском финале Конкурса областным (Минскому городскому) комитетам ОО «БРСМ» необходимо подать в отдел проектной деятельности ЦК ОО «БРСМ» до 27 сентября 2019 года по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 40, отдел проектной деятельности, каб. 65 и по электронной почте: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. с пометкой «Конкурс. Арт-эстафета»:

протокол областного этапа Конкурса, подписанный председателем конкурсной комиссии;

краткую информацию об итогах и результатах проведения Конкурса в регионе (дата проведения, количественная и качественная характеристика, особенности, положительная динамика, недостатки, выводы, предложения);

- заявки (не менее 7-и от каждой областной (Минской городской) организаций в каждой номинации конкурса и категории участников) по форме (приложение 1);

- конкурсную работу в соответствии с условиями данного положения.

Заявки, заполненные не полностью, без указания контактных лиц и данных для обеспечения обратной связи, на рассмотрение не принимаются.

Заявки на участие в конкурсе, представленные после истечения срока приема заявок или не отвечающие условиям конкурса, не принимаются и не рассматриваются.

Конкурсная комиссия

Для определения лучших работ на каждом этапе комитетами ОО «БРСМ» формируется конкурсная комиссия.

В своей деятельности конкурсная комиссия руководствуется настоящим Положением, а также: принимает в установленном порядке творческие произведения; осуществляет оценку творческих работ, представленных на Конкурс; готовит предложения по подведению итогов.

Вопрос о выявлении победителя решается путем прямого открытого голосования членов комиссии. При равном количестве голосов голос председателя конкурсной комиссии является решающим.

Результаты конкурса, утвержденные конкурсной комиссией, являются окончательными и пересмотру не подлежат. Решение конкурсной комиссии оформляется итоговым протоколом.

Члены конкурсной комиссии не имеют права принимать ни прямого, ни косвенного участия в разработке представленных на конкурс работ и разглашать сведения, связанные с работой комиссии. Если член комиссии принимает участие в конкурсе, то он автоматически исключается из ее состава.

Определение победителей конкурса

Победители, лауреаты и участники конкурса принимают на себя обязательство безвозмездно уступить ОО «БРСМ» исключительные авторские права на свою конкурсную работу, что не противоречит ст.15 Закона Республики Беларусь от 17 мая 2011г. № 262-З «Об авторском праве и смежных правах», если иное не предусмотрено Соглашением ОО «БРСМ» с победителем и лауреатами конкурса, в том числе:

- имущественные права на конкурсную работу;

- право опубликовывать произведение под фирменным наименованием ОО «БРСМ»;

- право на обнародование конкурсной работы, т. е. на сообщение поэтического произведения в какой-либо форме или каким-либо способом неопределенному кругу лиц. Не считается обнародованием информирование широкого круга лиц о назначении, функциях и прочих характеристиках произведения;

- право на распространение конкурсной работы любым способом путем реализации размноженных материальных носителей произведения среди конечных пользователей без территориально-отраслевых пределах ограничений, при этом личные неимущественные права сохраняются за победителем;

- право на использование представленных работ для формирования презентаций, выставок и т.д. с указанием авторов использованных работ, без выплаты авторского вознаграждения.

В случае отказа от передачи исключительных авторских прав участник снимается с конкурса.

Победителем в каждой номинации признается конкурсант, который становится абсолютным победителем по решению конкурсной комиссии.

При решении спорных вопросов на республиканском этапе окончательное решение победителя остается за председателем конкурсной комиссии.

Партнеры Конкурса имеют право присуждать собственные призы, независимо от решения конкурсной комиссии.

Победители конкурса награждаются призами, дипломами Белорусского республиканского союза молодежи.

Финансирование конкурса

Подготовка и проведение Конкурса, приобретение ценных призов осуществляется за счет собственных средств комитетов ОО «БРСМ», спонсорской помощи, а также за счет иных источников финансирования, не запрещенных действующим законодательством Республики Беларусь.

Оплата командировочных расходов осуществляется за счет направляющей стороны.

Ожидаемые результаты проекта

- мобилизация творческих способностей молодежи на социально значимую деятельность во благо общества и государства, пропаганда статуса женщины-матери;

- систематизация работы по выявлению и поддержке творческого потенциала молодежи в различных сферах деятельности, оказание содействия по созданию условий для всестороннего раскрытия способностей молодых людей;

- внедрение новых форм работы с молодежью.