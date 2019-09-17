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В Борисове проходит сбор подписей за претендентов в кандидаты в депутаты

18.09.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Члены инициативной группы всем заинтересованным могут сообщить только биографические сведения о потенциальном кандидате, не касаясь его предвыборной программы.

Корреспондент «А», побывав на нескольких уличных пикетах, обратила внимание на несколько важных моментов. Некоторые граждане, проходя мимо, хотели поддержать претендента, да не смогли по объективным причинам: при себе не было паспорта. Поэтому всем борисовчанам, желающим выразить свою активную гражданскую позицию и поставить подпись, необходимо в период предвыборной кампании всегда иметь при себе паспорт. Ведь иные документы, удостоверяющие личность, – водительские права, служебное или пенсионное удостоверение, студенческий билет – не принимаются. Еще не менее важный нюанс: поставить свою подпись могут граждане, зарегистрированные на территории данного избирательного округа. Напомним, что в Борисовском районе образованы два избирательных округа: городской избирательный округ № 62 и сельский избирательный округ № 63.

Многие борисовчане уже проявили интерес к политической жизни региона – одни подходили к членам инициативной группы и знакомились с биографией претендента в кандидаты, другие – рассказывали о наболевших проблемах района. Представители инициативной группы внимательно выслушивали замечания и пожелания своих земляков.

Этап сбора подписей продлится до 7 октября включительно. В поддержку лица, предлагаемого для выдвижения кандидатом в депутаты, нужно собрать не менее 1 000 подписей избирателей. С 8 по 17 октября пройдет регистрация кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. Если поданные документы будут соответствовать требованиям избирательного законодательства, выдвигаемый претендент официально станет кандидатом на депутатский мандат и начнет агитационную кампанию.

Екатерина ВОРОБЬЕВА

 
 
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Активная фаза избирательной кампании – выдвижение кандидатов вдепутаты Палаты представителей Национального собрания – охватила все регионы республики. Не...
 
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