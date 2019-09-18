ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусские священники рассказали, почему поддержали задержанных за протесты в Москве

18.09.2019 23:32 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Десятки священнослужителей Русской православной церкви написали открытое письмо в защиту фигурантов «московского дела». Среди его подписантов — трое священников из Беларуси. Они рассказали «Радыё Свабода», почему выступили в защиту участников московских протестных акций.


Фото: Reuters

«Я готов подписаться под каждым словом этого письма, так как там есть выдержки из Евангелия, из Библии, и я не могу не подписаться под тем, что написано в Евангелии. Я уверен и я вижу, что текст письма не имеет никакой политической нагрузки. Это исключительно желание людей, которые высказались от своего имени персонально, а не от имени церкви, выступить за справедливость, за милосердное отношение к человеку», — рассказал диакон Дмитрий Павлюкевич.

По его словам, цель этого письма — напомнить, что к любому человеку, независимо от его политических и религиозных взглядов, нужно относиться по справедливости.

«Но причина, по которой я подписал это письмо, не политическая. И сам текст не имеет политического характера. Я христианин, и мне не важно, где происходит насилие или оскорбление справедливости — на Луне, на Марсе, в России, в Африке или Америке. Где это происходит, там я и готов подписаться. Когда над человеком совершается акт насилия, то почему я должен молчать?!» — говорит Павлюкевич.

Архимандрит Савва Мажуко написал на своей странице в Facebook, что подписал письмо не потому, что он диссидент.

«Во-первых, я ни капли не диссидент, даже не знаю, кто это такие. Я простой белорусский священник, а священнику положено заступаться за обиженных, „в сердечной простоте беседовать о Боге и истину царям с улыбкой говорить“. Поэтому совершенно естественно, если ты видишь несправедливость или даже намек на нее, надо говорить, и точка. Работа у нас такая», — пишет архимандрит.

Он отмечает, что в этой ситуации его больше всего удивляет вопрос: «А не боитесь ли вы?»

«Это ведь так понятно — заступиться за осужденного! Что же тут такого может быть? Даже если мы ошибемся и окажется, что человек не так уж и невинен. Почему мы себя так не уважаем, что трясемся от всякой глупости?»

Пресс-секретарь Белорусской православной церкви Сергей Лепин сказал корреспонденту «Радыё Свабода», что подписанты должны сами комментировать свои действия, однако отметил, что не видит большой храбрости в том, чтобы подписывать письма в связи с событиями, которые происходят в чужой стране.

«Московское дело»

Уголовное дело о массовых беспорядках было возбуждено после несогласованной акции протеста в Москве 27 июля. Семеро фигурантов этого дела уже приговорены к срокам от двух до пяти лет лишения свободы. Еще с нескольких фигурантов обвинение было снято.

Наибольший резонанс вызвал приговор, который накануне вынесли актеру Павлу Устинову. Суд признал его виновным в применении насилия к полицейскому и приговорил к 3,5 года колонии. В защиту Устинова высказались многие российские селебрити. 18 сентября у Администрации президента России желающие принять участие в одиночном пикете в поддержку актера буквально стояли в очереди.

18 сентября похожее письмо опубликовали писатели, издатели, критики, журналисты, переводчики и представители книжных магазинов. Текст письма в фейсбуке опубликовал автор ютьюб-шоу «ещенепознер» Николай Солодников.

Его авторы требуют пересмотреть все приговоры, вынесенные фигурантам «московского дела». «Мы представляем гуманитарный мир. В котором высшая ценность — жизнь отдельно взятого человека. Наблюдать за тем, как сегодня ломают судьбы молодых ребят, — больно, и терпеть это невозможно», — сказано в обращении.

Как сообщает Meduza, открытые письма в поддержку всех или отдельных фигурантов «московского дела» также написали учителя, врачи, работники IT-сферы, театральные деятели, представители некоммерческих организаций.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пресс-секретарь Белорусской православной церкви Сергей Лепин сказал корреспонденту «Радыё Свабода», что подписанты должны сами комментировать свои действия,...
 
Новости дня
Новости общества
 
Пудовнянское отделение круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов — образец благоустройства
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • сумки на колёсах хозяйственные медведково ссылки
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика