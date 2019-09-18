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Во время летних каникул в каждом сельсовете Кореличского района прошёл детский сельский сход

18.09.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Лето осталось позади. Для кореличских ребят оно принесло массу возможностей оздоровиться и отдохнуть. Взрослые же сделали всё необходимое, чтобы детский отдых стал безопасным.

Во время летних каникул в каждом сельсовете Кореличского района прошёл детский сельский сход

На протяжении летних месяцев в каждом из 9 сельсоветов района комиссией по делам несовершеннолетних при непосредственном участии РОЧС, РОВД, районной организации ОСВОД и работников учреждений культуры были организованы и проведены детские сельские сходы. В ходе мероприятий местные ребята, а также детвора, приехавшая на летние каникулы к бабушкам в деревню, в игровой форме учились избегать и предотвращать опасные ситуации, соблюдать правила поведения на водоёмах, а также отрабатывали приёмы спасения и оказания первой помощи пострадавшим на воде. Члены кружка «Юный спасатель», действующего при Кореличском спасательном посте, поделились с ребятами своими знаниями и навыками. Особый восторг у детей вызвали демонстрация работниками РОЧС пожарно-спасательной техники, специального оборудования — сотрудниками РОВД и Кореличского отделения Департамента охраны МВД Беларуси и, безусловно, выступление служебной собаки Глории.
Интерактивные задания, квест-игры, ребусы и головоломки, которые дети с удовольствием выполняли и разгадывали, помогли ребятам не только узнать правила безопасности, но и применить их на практике.

Оксана ЯНУШ
Фото Оксаны СКОК

 
 
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Лето осталось позади. Для кореличских ребят оно принесло массу возможностей оздоровиться и отдохнуть. Взрослые же сделали всё необходимое, чтобы детский
 
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