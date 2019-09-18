Изучаем маршрут вместе

Источник материала: Чырвоны прамень

С началом учебного года забот прибавляется не только у педагогов, но и сотрудников ГАИ. И они также, как и учителя, идут в школу. Зачем? Чтобы поговорить с ребятами о безопасности.

Традиционными стали подобные визиты в учреждения образования для работников ОГАИ Чашникского РОВД. Ежегодно они организуют встречи со школьниками, проводят профилактические беседы о безопасном поведении на дороге. Ведь дисциплинированных участников дорожного движения, уверены они, нужно воспитывать с детства.





В рамках СКМ «Внимание — дети!», направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма и обучение навыкам безопасного поведения на дороге, сотрудники ОГАИ провели уроки безопасности в школах. Мы побывали на одном из таких, который провёл для учеников 1 класса СШ №1 райцентра старший госавтоинспектор Андрей Закревский. Рассказывать ребятам о Правилах дорожного движения лучше на конкретных примерах. Именно поэтому первоклашки изучали безопасный маршрут в школу вместе с сотрудником в погонах.

Путешествие по маршруту начали с порога учебного заведения. Под чутким руководством старшего госавтоинспектора и педагогов дети проследовали организованной колонной к дороге. Сотрудник ОГАИ не только рассказал, но и показал ученикам, как правильно переходить дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, напомнил про опасности, которые могут подстерегать их на пути следования. В ходе познавательной экскурсии милиционер обращал внимание школьников на дорожные знаки и попутно объяснил, о чём они напоминают пешеходам и водителям. Особое внимание старший госавтоинспектор уделил правилам безопасного поведения на дороге и вблизи её, перевозки детей в автомобиле, катания на велосипедах и многого другого. Он также напомнил, что очень важно быть заметным на дороге, используя яркую одежду и световозвращающие элементы. С такими средствами защиты водитель без труда увидит пешехода и сможет при необходимости остановить машину вовремя.

Мальчишки и девчонки не только внимательно слушали милиционера, но и с удовольствием наперебой отвечали на его вопросы.

Приятно было отметить, что ребята знают о ремнях безопасности, об автокреслах и других специальных устройствах для перевозки маленьких пассажиров. Старший инспектор попросил ребят не забывать о Правилах и напоминать их взрослым.

Проходящие в таком формате практические мероприятия с младшими школьниками гораздо эффективнее, чем изучение Правил дорожного движения за партами, считают стражи порядка. Так ребята легче и быстрее усваивают информацию.

После прохождения маршрута, первоклашкам были вручены памятки о безопасном поведении на дороге.

Сотрудники ОГАИ Чашникского РОВД также проводят рейды, дежурства вблизи учреждений образования, во время которых осуществляется контроль за соблюдением Правил дорожного движения всеми участниками, в том числе и школьниками. Профилактические мероприятия продолжатся, ведь на кону — безопасность детей.

Наталья СТУКАЛОВА.