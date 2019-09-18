Возвращение учительницы, отставки из-за статьи и бумажные пакеты в магазинах - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Уже и ночь прошла, а мы до сих пор под впечатлением от новости про восстановление на работе гомельской учительницы. Да-да, той самой, которая ругалась матом на ученика, держа над ним парту в руках. Но больше впечатляет не сам факт восстановления (на самом деле, и он тоже), а то, что вернули педагога на работу по поручению президента. Да-да, глава государства лично занимался этим вопросом. Но и это еще не все! Из-за скандала с учительницей некоторые должностные лица потеряли работу , а, например, премьер-министр даже получил строгий выговор.





Мы, кстати, пока шли все эти разборки узнали у белорусских учителей, работающих за границей, как там у них решаются конфликты с детьми . Например, в Америке непослушных детей на некоторое время сажают в классе лицом к стене. Как вам такой метод?

Очень хочется надеяться, что из этой истории всеми будут сделаны правильные выводы. Ну и на всякий случай: вот тест , в котором каждый может поставить себя на место учителя и посмотреть, надолго ли хватит нервных клеток. А пока расскажем, что еще происходило вчера.

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

И снова об интеграции с Россией , которой нас так пугают в последнее время. Так вот чтобы было не так страшно депутат Елена Анисим попросила премьер-министра Сергея Румаса опубликовать все документы по этому поводу. Ответ за премьера держал министр экономики Дмитрий Крутой . И вот как он объяснил , почему эти документы публиковать пока не будут. А Минфин Беларуси, между тем, начал работу над единым налоговым кодексом с Россией.

, которой нас так пугают в последнее время. Так вот чтобы было не так страшно депутат попросила премьер-министра опубликовать все документы по этому поводу. Ответ за премьера держал министр экономики . И вот как он , почему эти документы публиковать пока не будут. А Минфин Беларуси, между тем, над единым налоговым кодексом с Россией. А вот здесь наш колумнист Юрий Дракохруст размышляет на еще одну важную геополитическую тему — отношения Беларуси и США. «Если американский флаг станет в Беларуси более заметным и выразительным, более заметными и выразительными станут «красные флажки независимости и суверенитета Беларуси», — считает он.

наш колумнист размышляет на еще одну важную геополитическую тему — отношения Беларуси и США. «Если американский флаг станет в Беларуси более заметным и выразительным, более заметными и выразительными станут «красные флажки независимости и суверенитета Беларуси», — считает он. Но вернемся к более житейским темам. Вот, например, к грядущим парламентским выборам. Если вы на них пойдете и решите вдруг сделать селфи или сфотографировать бюллетень, знайте : делать это можно только с разрешения председателя участка.





Еще один наш колумнист Александр Чубрик написал совсем нетипичный для белорусского экономиста текст . А в нем про незаметный Нацбанк, доверие к рублю и о том, как мы сделали первый шаг на пути к цивилизованному миру (но на нем пока и остановились).

написал совсем нетипичный для белорусского экономиста . А в нем про незаметный Нацбанк, доверие к рублю и о том, как мы сделали первый шаг на пути к цивилизованному миру (но на нем пока и остановились). В Беларуси продлили программу семейного капитала — до 31 декабря 2024 года. При этом власти также расширили случаи, когда можно досрочно использовать эти деньги. Досрочно потратить средства по новым правилам смогут также те семьи, которым уже назначили семейный капитал. Разложили по полочкам основные изменения.

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

«Мінск жыве абмеркаваннем артыкула Матукоўскага ў «Известиях». Даў харчу для размоў і плётак, як, бадай, ніхто ў Беларусі ніколі. Нібыта чакаецца вельмі страшная пастанова», — писал в своем дневнике в 1983 году Нил Гилевич. О какой статье речь? О знаменитом «мозырском деле», когда за убийство невиновные люди отсидели два года. Тогда публикация журналиста Николая Матуковского не только спасла людей, но и лишила должностей главу МВД и прокурора БССР! Рассказываем, как это было и первыми из СМИ цитируем этот самый знаменитый текст.





В наше время с судами не все так просто. Вот уже несколько лет 7 ноября, в день смерти единственной дочери Анны, Наталья Яцкевич получает в «ВКонтакте» одно и то же сообщение: «Простите». Его присылает водитель, по чьей вине погибли 17-летняя Анна и 16-летняя Дарина. Родители Анны уверены: наказание за смерть девочек должны понести еще два молодых человека. Один из них дал напрокат неисправную машину несовершеннолетнему, а уже тот усадил за руль своего приятеля. У следствия другое мнение — эти парни не виноваты, машина была исправна. Очень непростая и очень эмоциональная история .

. Вчера же стал известен Минске вынесли приговор сбежавшему администратору «Нордина»">приговор еще по одной громкой аварии с участием бывшего сотрудника медцентра «Нордин». Помните, как два года назад гаишник почему-то отпустил пьяного водителя с места ДТП в Минске . Пока решали вопрос о возбуждении уголовного дела, парень уехал в Россию и заявил, что только там готов общаться со следствием. Там же в итоге прошел и суд над ним.

. Пока решали вопрос о возбуждении уголовного дела, парень уехал в Россию и заявил, что только там готов общаться со следствием. Там же в итоге прошел и суд над ним. Удивительная история произошла с белоруской, которой нужен был кредит, но сама она подходящий вариант подобрать не смогла. А потому обратилась к брокерам. Правда, и тут поиск денег результата не дал. В итоге девушка все-таки получила кредит, а потом еще и иск от брокеров — за то, что отказалась от их услуг. Разбирались , законно ли это.

, законно ли это. А вчера начался еще один суд — по делу о ЧП в парке отдыха , где такса «разорвала» лицо ребенку. Хозяину пса может грозить арест. «Я рассказал, что пса укусила оса. Одна из девочек наклонилась то ли обнять ее, пожалеть, то ли буську дать, прислонилась к морде собаки, и все произошло», — рассказал свидетель по делу.

, где такса «разорвала» лицо ребенку. Хозяину пса может грозить арест. «Я рассказал, что пса укусила оса. Одна из девочек наклонилась то ли обнять ее, пожалеть, то ли буську дать, прислонилась к морде собаки, и все произошло», — рассказал свидетель по делу. Еще мы побывали в Косаричах, что в Глусском районе. Как вам описать тишину, которая стоит в Косаричах? Выходишь из машины, закуриваешь и понимаешь, что нет звука громче потрескивающего табака в сигарете. Вокруг никого нет и кажется, что мы опоздали и никого уже не встретим. Но это не так — кто-то же расписал стихами Максима Богдановича автобусную остановку и установил необычные скамейки в сквере рядом. В общем, в то время как многие деревни умирают и исчезают с карт Косаричи еще борются, и вот как душевно и удивительно это происходит .





Признавайтесь, а у вас дома есть пакет с пустыми пакетами? Скоро этот шуршащий сверток может стать раритетом. А все потому, что в Беларуси откорректировали ассортиментный перечень товаров , которые обязательно должны быть в магазинах. В их число включили бумажные пакеты, одноразовую посуду и столовые приборы из бумаги. Требование касается не только магазинов, но также павильонов и автозаправок. Чем больше магазин, тем больше в нем должно быть «бумаги».

Все новости среды, 18 сентября

Кстати, а вы не пропустили битву в Париже? Нет, мы не про какие-то там далекие времена, а про вчерашний вечер, которым встретились «Пари Сен-Жермен» и «Реал». К центральному матчу первого тура Лиги Чемпионов обе команды пришли с проблемами: не смог сыграть Неймар, повреждения получили Лука Модрич и Серхио Рамос. Но битве суждено было быть. И вот какой она была . А мы желаем вам побед во всех сегодняшних начинаниях, оставайтесь с нами!

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