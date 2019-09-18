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Хотели открыть свой велопрокат. В Витебске задержали серийных воров: велики они тащили со всей Беларуси
19.09.2019 08:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебске задержали двух иногородних мужчин, которых подозревают в серии краж велосипедов по всей Беларуси,
28-летний минчанин и его 33-летний приятель из Борисова ездили по всей стране и воровали велосипеды. Только в Витебске совершили минимум 6 подобных краж. У милиции есть основания полагать, что «промышляли» они также в Речице, Мозыре, Кобрине и других городах.
У организатора краж — разъездная работа. Пользуясь этим, он воровал велосипеды, а затем вместе с приятелем отвозил их на машине в Борисов. При обыске у него нашли 8 чужих велосипедов.
Мужчины хотели открыть свой прокат и сдавать там украденные велосипеды в аренду.
Подозреваемые задержаны.
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Хотели открыть свой велопрокат. В Витебске задержали серийных воров: велики они тащили со всей Беларуси
Мужчины хотели открыть свой прокат и сдавать там украденные велосипеды в аренду.
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