На Юбилейной в Гомеле ограничат движение транспорта

Источник материала: Tut.by

Начиная с вечера пятницы и все выходные из-за ремонта теплосетей по улице Юбилейной в Гродно будет ограничено дижение транспорта, сообщили в ГАИ.

Движение будет перекрыто на участке начиная от ул. 50 лет БССР до остановки общественного транспорта «Торговый центр» (четная сторона) с десяти вечера 20 сентября до пяти утра 23 сентября.

Учитывайте это при планировании маршрутов!