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На Юбилейной в Гомеле ограничат движение транспорта
19.09.2019 08:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Начиная с вечера пятницы и все выходные из-за ремонта теплосетей по улице Юбилейной в Гродно будет ограничено дижение транспорта,
Движение будет перекрыто на участке начиная от ул. 50 лет БССР до остановки общественного транспорта «Торговый центр» (четная сторона) с десяти вечера 20 сентября до пяти утра 23 сентября.
Учитывайте это при планировании маршрутов!
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В выходные из-за ремонта тепловых сетей по улице Юбилейная будет ограничено движение транспорта
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