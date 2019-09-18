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На Юбилейной в Гомеле ограничат движение транспорта

19.09.2019 08:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Начиная с вечера пятницы и все выходные из-за ремонта теплосетей по улице Юбилейной в Гродно будет ограничено дижение транспорта, сообщили в ГАИ.

Движение будет перекрыто на участке начиная от ул. 50 лет БССР до остановки общественного транспорта «Торговый центр» (четная сторона) с десяти вечера 20 сентября до пяти утра 23 сентября.

Учитывайте это при планировании маршрутов!

 
Теги: Гродно
 
 
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В выходные из-за ремонта тепловых сетей по улице Юбилейная будет ограничено движение транспорта
 
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