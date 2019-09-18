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Беглый российский банкир, которого задержали в Бресте, просит суд не возвращать его на родину

19.09.2019 08:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Беглый российский банкир Андрей Лазарев, который пытался пересечь белорусско-польскую границу по поддельному паспорту, обжаловал решение об эстрадиции.


Фото: Reuters

Мужчина обратился в Брестский областной суд с жалобой на постановление белорусской Генпрокуратуры от 7 августа о его выдаче иностранному государству для отбывания наказания. Вопрос экстрадиции Андрея Лазарева в Россию суд рассмотрит 24 сентября.

Напомним, бывшего руководителя «Плато-банка» Андрея Лазарева задержали в поезде Брест-Варшава при попытке пересечь белорусско-польскую границу по поддельному словенскому паспорту.

В ходе проверки выяснилось, что 12 декабря прошлого года Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил Лазарева к шести годам колонии общего режима. До приговора суда банкир находился под залогом в миллион российских рублей, но в зал суда на оглашение приговора не явился.

Его признали виновным по уголовному делу о финансовых махинациях в банке в составе организованной преступной группы. По версии следствия, в 2013—2015 годах он с соучастниками присвоил денежные средства банка на сумму более 1,2 млрд российских рублей «путем незаконного предоставления 64 кредитов подконтрольным Лазареву юридическим лицам, имеющим признаки фирм-однодневок и не намеревавшимся исполнять свои обязательства». Затем эта похищенная сумма в 1,2 млрд рублей была легализована через финансовые операции и другие сделки. Это привело к неспособности банка в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, а также повлекло в 2015 году отзыв лицензии и признание «Плато-банка» банкротом.

 
Теги: Брест
 
 
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