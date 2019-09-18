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«Понял, что стою раздетый!» Как железнодорожник встретил новость о выигрыше в 40 тысяч

19.09.2019 09:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Семья Лопатиных переехала в Минск в 2005 году. Денис отправился вслед за любимой Анной, когда ее после университета распределили в Минское отделение железной дороги. Сперва супруги жили в общежитии в Колядичах, а пять лет назад купили свою квартиру в столице. Здесь растят двоих сыновей — Никиту и Данилу. А месяц назад Денис выиграл 40 тысяч рублей, просто купив детям шоколадку. Говорит, приз стал подарком: в августе мужчине исполнилось 39 лет. Вместе с сетью магазинов «Евроопт» продолжаем проект «По следам удачи», где рассказываем истории людей, которым крупно повезло.

«Вопрос, переезжать или нет, даже не стоял»

Денис и Анна познакомились в конце 1990-х, когда учились в БелГУТ, причем на одной специальности — «управление процессами перевозок». Только Денис был на год старше.

— Мы жили в одном общежитии, и Ане дали задание: раздать студентам какие-то агитационные листовки. Когда она постучалась в нашу комнату, мы с друзьями пригласили ее на чай с пирожками. Так и познакомились, стали встречаться, — вспоминает Денис.


Когда Денис был в армии, Анна уехала к себе на малую родину — в Марьину Горку. За ней перебрался и Денис. Там на шестом году отношений пара решила пожениться, а через несколько месяцев после свадьбы переехала в Минск.

— Вопрос, переезжать или нет, даже не стоял. В Речице у меня, конечно, оставалась родня, но я решил отправиться вслед за женой, — рассказывает герой.


Армейские фото

Сейчас супруги вместе работают на Белорусской железной дороге. Денис — в управлении, занимается нормативными документами. Анна — в информационно-расчетном центре.

«Раз в год выбираемся с палатками к озеру»

Сперва супруги жили в общежитии в Колядичах, которое им выдали от работы. А в 2014 году приобрели свое жилье в одном из спальных районов Минска. Сделали ремонт, завели кошку Раду, которую Денис ласково зовет Пушинкой.


В семье Лопатиных у каждого есть хобби. Старший сын Никита занимается музыкой по классу балалайки и гитары. Младший недавно посещал секцию по боксу, правда, ее закрыли. Теперь Данила, говорят родители, находится в поиске. Анна же плетет корзинки из газет.

— Сначала делаю полосочки из бумаги, потом скручиваю их в трубочки, а из них плету. В этих корзинках удобно хранить всякие мелочи. Я их уже расставила по всему дому, а теперь дарю знакомым на праздники, — описывает Анна.


А вот у Дениса увлечения нет: сейчас он много работает, занимается нормативной документацией. Раньше, признается собеседник, играл в волейбол, ездил рыбачить. Теперь отдыхать стало некогда.

— Кручусь постоянно: то на работе, то детям надо помочь с учебой, то на дачу, — рассказывает он. — Летом там живет теща, Тамара Васильевна, выращивает цветы (их у нас очень много!). Вообще, здорово, что на летние каникулы можно отправить детей за город, поближе к природе.

Есть в семье и одно общее хобби. Хотя бы раз в год, когда погода позволяет, Лопатины собирают палатку, рюкзак с едой и уезжают на выходные жить у озера.

— Любимая база отдыха — «Клевое место» под Вилейкой. Там хорошо! — рассказывает Денис. — Но и новые места стараемся исследовать: этим летом ездили под Барановичи.


«Новость разлетелась за считаные минуты»

День, когда семья узнала о крупном выигрыше, был самым обычным. Денис вернулся домой с работы, стал переодеваться. Повесил в шкаф рубашку — звонок.

— Поднимаю трубку, оператор попросил включить видеосвязь. Я без задней мысли это сделал, а потом понимаю: я же стою раздетый! Пришлось держать телефон близко к лицу, чтобы в кадре было только оно, — смеется мужчина.

Сразу после разговора супруги отмотали запись трансляции по телевизору, чтобы убедиться, что это не розыгрыш. Мама и дети стали прыгать от счастья, Денис радовался тихонько. Окончательно поверить в свою удачу мужчина смог, когда перевели деньги: «Если они на карточке, уже проще верится».

— Я, если честно, вообще не слежу за этими передачами, — признается победитель. — Но многие наши знакомые, как оказалось, смотрят чуть ли не каждую трансляцию «Удача в придачу!». Так что следующие несколько дней мы принимали поздравления. В том числе среди коллег новость разнеслась за считаные минуты.

Специально выиграть никто в семье не стремился: просто покупали продукты в дом, получали коды, но дальше процесс не отслеживали. В очередной раз глава семьи купил сладости, чтобы отвезти детям в лагерь. И через неделю узнал, что выиграл 40 тысяч рублей.

— Приз, к слову, пришелся очень вовремя! У нас в августе было два праздника: мой день рождения и годовщина со дня свадьбы. Мне исполнилось 39 лет, а нашей семье — 15. Получился отличный подарок.


В августе семье Лопатиных исполнилось 15 лет

«Никуда отсюда уезжать не хочется»

На что потратить выигранные деньги, в семье долго не думали. Половина суммы пойдет на погашение долгов, взятых на покупку квартиры. Еще половина — на новую машину.

— Продам старую, доложу денег и куплю что-то хорошее, — объясняет Денис. — Хочется обновить наш автопарк. Но какую машину взять, я пока не решил.


В октябре, когда у детей начнутся каникулы, Лопатины планируют слетать в Египет на отдых. Но это они запланировали еще до выигрыша.

— Пару лет назад мы туда ездили вдвоем: я и Аня. Так сказать, «на разведку». Но дети сказали: «Никаких больше разведок». Поэтому в этот раз поедем все вместе, — улыбается Денис.


После отпуска супруги хотят начать ремонт в квартире. Из Минска, признаются, уезжать никуда не планируют:

— Нам здесь нравится, тут всем удобно. И раз уж мы так долго сюда «добирались», то здесь и останемся.

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Во вторник, 24 сентября, «Евроопт» в игре «Удача в придачу!» разыграет огромный денежный приз — 100 000 рублей! А также три денежных приза по 40 000 рублей и более 12 тысяч других призов! Смотрите прямую трансляцию на телеканале ОНТ и evroopt.by 24 сентября в 18.20!

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Теги: Новости, Минск
 
 
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В августе семья Лопатиных отмечала сразу два праздника - годовщину свадьбы и день рождения главы семьи. И лучшим подарком для них стал выигрыш 40 тысяч рублей -...
 
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