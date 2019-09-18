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Минчанин купил реквизиты карт иностранцев, приобрел через них 15 тысяч литров топлива и продал его

19.09.2019 09:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

24-летний минчанин похищал деньги с банковских карт иностранцев, покупал на них топливо и продавал его дешевле, чем на АЗС. Реквизиты карт он купил в Интернете за криптовалюту. Подробности сообщает в Telegram официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.


Фото: Reuters

«Доступ к реквизитам карт, эмитированных банковскими учреждениями таких стран, как США, Бразилия, Израиль, парень получил при помощи сети Интернет, где с использованием криптовалюты приобрел их в одном из специализированных магазинов», — рассказали в ведомстве.

Минчанин, используя мобильные приложения АЗС, вносил похищенные данные карт иностранцев и приобретал топливо. После чего продавал его как своим знакомым, так и другим гражданам.

«В общей сложности с использованием денежных средств, принадлежащих гражданам США, Бразилии, Израиля и других иностранных государств, фигуранту удалось приобрести порядка 15 000 литров топлива на общую сумму 90 000 рублей», — уточнили в МВд.

Следственный комитет возбудил в отношении молодого человека уголовные дела.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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24-летний минчанин похищал деньги с банковских карт иностранцев, покупал на них топливо и продавал его дешевле, чем на АЗС. Реквизиты карт он купил в Интернете за...
 
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