Насыщенная осень парламента: депутаты рассмотрят несколько законов

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Такой подход соответствует идее устойчивого развития, так как позитивная динамика всех видов доходов населения, а также оптимизация их структуры непосредственно связаны с ростом и качеством человеческого потенциала нынешнего и будущего поколений. В контексте сопряжения с ЦУР Повестки – 2030 возрастает актуальность принимаемых мер по усилению социальной защиты граждан, что подтверждают результаты оценки регулирующего воздействия принятых в последние годы нормативных правовых актов.

В последние годы в Республике Беларусь очень активно проводятся внутригосударственные процедуры по ратификации договоров о социальном обеспечении в форме законов в соответствии с Законом Республики Беларусь «О международных договорах Республики Беларусь», поскольку они содержат иные правила пенсионного обеспечения, чем те, которые закреплены в законодательных актах. Это важно для людей, так как в последнее время наблюдается активная трудовая миграция между Республикой Беларусь и другими странами. А учитывая, что национальные пенсионные системы в странах разные, это довольно трудоемкий процесс, и найти общий подход непросто, в том числе к начислению суммы пенсионного пособия. Например, в России каждый регион рассчитывает самостоятельно прожиточный минимум пенсионера, от которого зависит сумма пособия. В Беларуси сумма привязана к бюджету прожиточного минимума в среднем на душу населения. В Казахстане и Кыргызстане установлены конкретные суммы минимальных пенсий.

В настоящее время в Парламенте рассматривается Закон Республики Беларусь «О ратификации Договора между Республикой Беларусь и Республикой Польша о социальном обеспечении», который планируется принять на осенней сессии.

Важно отметить, что пенсионное обес-печение по этому Договору основано на пропорциональном принципе. Этот принцип наиболее оптимальный и приемлемый. Каждое государство берет на себя обязательства по пенсионированию гражданина за стаж работы, приобретенный на его территории. То есть каждое государство – Республика Беларусь и Республика Польша – будет пенсионировать человека за те периоды работы и стажа, которые он заработал в этом государстве. На мой взгляд, вступление в силу пенсионного соглашения будет способствовать заинтересованности людей в официальном оформлении трудовых отношений. Для каждого человека важно быть уверенным в том, что обязательно будут уплачиваться взносы в пенсионный фонд страны, где он трудится, и у него будут формироваться пенсионные права.

После принятия вышеуказанного Закона это будет уже седьмой международный договор, закрепляющий принцип «пропорциональности» при пенсионировании. В настоящее время такие договоры заключены Республикой Беларусь с Российской Федерацией, Литовской Республикой, Латвийской Республикой, Азербайджанской Республикой, Чешской Республикой и Эстонской Республикой.

Основной целью заключения Договора является обеспечение гражданам Республики Беларусь и Республики Польша возможности формирования социальных (пенсионных) прав (уплаты взносов на обязательное государственное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в период работы в Беларуси и Польше) и их реализации (назначение социальных выплат, обусловленных уплатой страховых взносов).

Принятие и реализация Договора позволят распределить обязательства Республики Беларусь и Республики Польша в части предоставления пенсионных (социальных) прав, накопленных гражданами на их территории.

Согласно Договору, уплата страховых взносов будет производиться в соответствии с законодательством государства, на территории которого граждане выполняют работу, независимо от их места проживания, кроме ситуаций, которые предусмотрены Договором.

Республика Беларусь и Республика Польша будут назначать пенсию за стаж, приобретенный в соответствии с законодательством на их территории. При необходимости для определения права на пенсию в соответствии с законодательством государств может быть осуществлено суммирование стажа, приобретенного в Республике Беларусь и Республике Польша. Назначенная пенсия будет выплачиваться на территорию государства – участника Договора, где проживает гражданин.

Замечательно, что Договором предусматривается возможность пересмотра пенсий, назначенных до его вступления в силу, в том числе если при их назначении не был учтен стаж, приобретенный на территории другого государства.

В соответствии с Договором, назначение и выплата пособия по безработице будут осуществляться по законодательству государства проживания, пособий по временной нетрудоспособности и материнству – по законодательству государства, на территории которого лицо застраховано на момент приобретения права на получение таких пособий, выплат в связи с несчастными случаями на производстве или выполнением работы, приведшей к возникновению профессио-

нального заболевания, пособия на погребение – по законодательству государства, которое распространялось на лицо на момент его смерти.

В завершение хотелось бы отметить, что в настоящее время в стране проводятся внутригосударственные процедуры, необходимые для подписания Соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств – членов ЕАЭС. По соглашению пенсия будет назначаться каждым государством за стаж, отработанный в стране после вступления в силу соглашения. Рассматривается вопрос о том, что заработанная пенсия будет доставляться человеку в страну его проживания. Поэтому сейчас прорабатывается механизм экспорта пенсий в Беларусь. Планируется, что с введением соглашения ситуация кардинально изменится: жители стран ЕАЭС будут уплачивать страховые взносы и получат право на пенсию в любой стране союза, даже если не являются ее гражданами. После вступления договора в силу можно будет обратиться за назначением пенсии у себя на родине, а также там, где трудовые мигранты работают или работали в прошлом, и главную роль в ее назначении будет играть стаж работы.

Наш корр.