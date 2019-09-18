Свежие силы – будущие профессионалы

Источник материала: Единство

– Сегодня укомплектованность Борисовского роддома врачебными кадрами составляет 74,4%, средним медперсоналом – 86,1%. Это наиболее высокие цифры статистики за последние 25 лет. Как свидетельствуют данные архивных документов медучреждения, в советское время был период, когда численный состав врачей доходил здесь до 98%, – делится главный врач УЗ «Борисовский родильный дом» А.В. Шипуло. – Второй год продолжают трудиться 15 молодых специалистов, а с 1 августа этого года к работе приступили 12 молодых специалистов. Четверо из них – врачи. За каждым начинающим работником закреплен опытный высококвалифицированный наставник, который непременно при необходимости поможет, поддержит, направит. Кроме того, ненавязчиво опеку над молодыми кадрами сразу берет первичная профсоюзная организация нашего учреждения во главе с председателем В.Н. Дубовик, заведующей акушерским отделением №2.

И Валентина Николаевна добавляет:

– Искренне хочется, чтобы нашим молодым коллегам было здесь уютно и тепло, чтобы они перенимали ценный опыт специалистов с большим трудовым стажем и сами проявляли активность.

Уже давно администрация Борисовского роддома проводит целенаправленную политику закрепления молодых специалистов на рабочих местах. Койко-места в общежитиях системы ЖКХ заказываются за несколько месяцев до прибытия молодых кадров. Когда становится известно, в каких комнатах они будут проживать, проводится комиссионное обследование жилищных условий, и своими силами при необходимости комнаты приводятся в порядок. Также направленные на работу по распределению специалисты пользуются предусмотренными законом социальными льготами, получают денежные выплаты. С каждым из них заключается контракт сроком на 2 года с повышенными процентами к окладу и дополнительными днями к отпуску.

А чтобы первые трудовые будни запомнились, руководство вместе с профсоюзной «первичкой» ежегодно организует посвящение в профессию молодых да окрыленных новоприбывших. В последний день августа, например, такое событие прошло на Брилевском поле. Участники мероприятия попробовали свои силы в интеллектуальной викторине на историческую тему, сделали много фотоснимков, пообщались. Встреча завершилась вручением молодым специалистам сувениров с логотипом роддома.

По словам Александра Шипуло, после отработки по распределению остается практически 90% специалистов среднего звена (большинство из них борисовчане, закончившие местный медколледж) и 75% врачей. А причины увольнения молодых работников банальны и одинаковы для всех сфер деятельности: по семейным обстоятельствам либо по причине возвращения на родину. Несмотря ни на что, есть уверенность, что учреждения здравоохранения нашего региона, в том числе и Борисовский роддом, в скором времени не будут испытывать кадровый голод. И есть все основания так

думать.

Как помогли адаптироваться в коллективе и быстрее приобрести практические навыки, рассказали специалисты Борисовского роддома, работающие первый год.

Эдуард Касьянов, врач акушер-гинеколог:

– После окончания факультета «Лечебное дело» Гомельского госмедуниверситета, где, по моему мнению, лучшая база по выбранной мной специальности, приехал по распределению в Борисов. Я доволен и коллективом, в котором работаю, и комнатой в общежитии блочного типа, где живу.

Еще во время интернатуры осознал значимость выбранного дела и не разочаровался. Есть знания, навыки, также можно опереться на имеющих огромный опыт наставников. Ценность моей профессии – в радости, связанной с появлением детей, а также в небезучастном отношении к решению проблем женского здоровья.

Яна Бусел, врач-неонатолог детской выездной реанимационно-консультативной бригады:

– География моего жизненного пути широка: уроженка г. Ганцевичи Брестской области, окончила педиатрический факультет Гродненского медуниверситета, с периода интернатуры живу в Борисове. И мне здесь нравится. Что касается выбранной профессии, то заниматься новорожденными и недоношенными детьми была нацелена со второго курса вуза. Так и получается: тружусь в бригаде реанимобиля, оказывающей экстренную медицинскую и транспортировочную помощь детскому населению от 0 до 18 лет Борисовского, Крупского, Березинского районов и г. Жодино. Непросто, поскольку интенсивный темп работы утомляет. Но жаловаться не в моем характере. К тому же меня всегда поддерживают коллеги, а в свободное время выручают чтение, посещение бассейна и тренажерного зала.

Павел Решетник, врач акушер-гинеколог:

– До окончания 5 курса БГМУ даже не думал, что выберу специализацию «Акушерство и гинекология». Но когда изучил цикл спецпредметов, задумался о здоровье женщин, решил, что на этот вопрос необходим и мужской взгляд. Я борисовчанин и рад возвращению в родной город. В Борисовском роддоме проходил интернатуру, потому знаю: здесь широкий спектр возможностей и на меня как врача возложена большая ответственность. Профессия познается на практике, и с поддержкой опытных коллег не страшно. Все получится! Главное – не останавливаться, смотреть вперед, познавать любимое дело, использовать инновации.