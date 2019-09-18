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«Директора за что?!» Что происходит в школе, где «приказом президента» вернули на работу учителя

19.09.2019 11:06 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В школе № 15 Гомеля, где произошел скандал, сегодня снова неспокойно. Вчерашняя новость о том, что президент лично дал распоряжение восстановить уволенную из школы учительницу на работе, но при этом снять с должности директора, снова взбудоражила район, город и страну.


Утром на бегу родители обсуждают последние новости.

—  Я за учителя. Как вы учились, как я училась — на учителя молились, а сейчас что? Но зачем директора уволили? Надо во всем разобраться, а потом наказывать, — говорит бабушка школьника Лидия Ивановна.

— Директора уволили? Это плохо. За что? — недоумевает Павел.

Отец второклассника Андрей уверен, что в обоих случаях решения об увольнении были скоропалительными.

— Нужно было детально разбираться и с увольнением, и с восстановлением учителя, и с увольнением директора. Директор была хорошая.


— Я очень рада, что восстановили этого учителя. Людмила Ивановна — Учитель с большой буквы. Моя дочка ходила к ней на подготовительные занятия. Я очень возмущена тем, как с ней поступили — и рада, что ее восстановили. Но я бы хотела, чтобы и директора школы восстановили. Она разве в этом виновата? За что ее уволили? — говорит Анна.


А вот Дмитрий, чей сын учится в 6-м классе, не на стороне Людмилы Ивановны: говорит, что вопросы к поведению учителя были и раньше.

— Довольны этим учителем только родители отличников. Тем, кто учился похуже, приходилось по-разному, конфликты с учителем были. Моему ребенку она ломала ручку — так учила его писать. А мы пришли из другой школы, и ребенок умел считать только на палочках. Вот она им и была недовольна. Синяк на руке у него один раз был. Был у меня разговор с учительницей, я предупредил, что если такое повторится, то мы знаем, куда обращаться, — и все прекратилось.


Журналистов в школу не пускают.

— Марина Владимировна [директор школы № 15] на рабочем месте, работает в штатном режиме. Да, информация о ее увольнении прошла в СМИ, но приказа ведь нет, — все еще не верят в происходящее завучи и педагоги.

Они долго молчат, но потом всех прорывает:

— Школа перегружена. На 800 мест — 1800 учеников. Представляете, какая нагрузка на директора? Нет ни столов, ни оборудования. А она столько делала, чтобы дети ходили близко, желающих ведь в школу попасть много. Мы даже снимаем помещение в детдоме, чтобы разместить всех детей.

— Школа за эти два года, как пришла Марина Владимировна, стала лучше. В этом году мы первые по подготовке школы к учебному году.

— Это большая ошибка. Она больше всех защищала учительницу — и в итоге пострадала сама. Это разве справедливо?

— Все понимают, что это было не ее решение — уволить этого учителя. Все это понимают. Знаете, если ее уволят, уйдем и мы.

— Правильно, надо писать петицию. Надо просить.


Заместитель председателя Гомельского горисполкома Виталий Атаманчук

Но вот на пороге появляются представители городских властей.

— Мы идем исполнять решение президента — увольнение директора с предоставлением другой работы. Поэтому будем сейчас рассматривать варианты. На сегодняшний день у нас вакансий директоров нет, по крайней мере, в Новобелицком районе. Будем рассматривать варианты.

— Вы считаете решение об увольнении директора справедливым в этой ситуации? — спрашивают журналисты.

— Я не могу его [решение президента] обсуждать. Принято решение — и наша задача его исполнять, — говорит заместитель председателя Гомельского горисполкома Виталий Атаманчук.

В 10.15 к журналистам вышла заместитель директора Людмила Евсеенко: «Есть решение президента, оно не обсуждается. К концу рабочего дня оно будет исполнено».

В школе рассказывают, что для директора Марины Черненко работа в этой школе была больше, чем работа — в этом вся ее жизнь. Сама закончила эту школу, затем работала здесь учителем младших классов, завучем, а два года назад была назначена директором.

Людмила Ивановна Четверткова — восстановленный на работе решением президента учитель — сегодня на рабочем месте, ведет уроки в своем втором классе, утром ведет детей в столовую. От комментариев пока отказывается. В каком эмоциональном состоянии сегодня работает педагог — неизвестно.


Родители одного из участников инцидента в гомельской школе — мальчика из 4-го класса, попавшего на скандальное видео, — ситуацию никак не комментируют, от общения с прессой отказываются.

Что происходит?

Инцидент в гомельской школе произошел 11 сентября. Во время урока учитель, пришедшая на замену, выругалась матом на ученика четвертого класса, держа в руках над ним парту. Его одноклассники сняли происходящее на видео, запись опубликовал региональный портал «Сильные новости».

Это чрезвычайное для отдельно взятой школы и всей системы белорусского образования происшествие привело к череде неприятных событий: школу навестила представительная комиссия из облисполкома, для родителей четвероклашек, при которых все и произошло, провели экстренное собрание, учительницу уволили.

Наталья Эйсмонт заявила, что президента возмутил и равнодушный подход местного начальства к судьбе учительницы, которая 37 лет проработала в школе и «до этого ни разу не дала повода усомниться в своей порядочности».

— Именно поэтому приняты также жесткие решения о наказании должностных лиц. За непринятие мер по наведению порядка в школах и неисполнение поручений президента строго предупреждены премьер-министр, глава Администрации президента и курирующий отрасль вице-премьер. Министр образования предупрежден о неполном служебном соответствии, выговоры объявлены ряду должностных лиц Гомельского обл- и горисполкома. Также в отношении некоторых должностных лиц Гомельского горисполкома, районной администрации и директора названной школы принято решение об освобождении от занимаемых должностей с переводом на другую работу.

 
Теги: Новости, Гомель
 
 
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В школе № 15 Гомеля, где произошел скандал, сегодня снова неспокойно. Вчерашняя новость о том, что президент лично дал распоряжение восстановить уволенную из школы...
 
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