В Витебске закрыли на ремонт мост через ручей Дунай в парке имени Фрунзе

Источник материала: Tut.by

Неожиданностью для витеблян стало закрытие на реконструкцию пешеходного мостика через ручей Дунай в парке имени Фрунзе. Не так давно это сооружение уже ремонтировали: тогда на нем поменяли дощатые настил и ступеньки.





Однако прежний косметический ремонт не придал более респектабельного вида мосту, особенно на фоне больших изменений в парке — появления в нем дорогостоящего фонтана, ротонд, обновленных парапетов и дорожек.

Сейчас подходы на мост перекрыты ограждениями. Попасть на Кстовскую гору можно только через мост Тысячелетия или по старой мощеной дороге от диагностического центра.



