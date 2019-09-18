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В Витебске закрыли на ремонт мост через ручей Дунай в парке имени Фрунзе

19.09.2019 11:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Неожиданностью для витеблян стало закрытие на реконструкцию пешеходного мостика через ручей Дунай в парке имени Фрунзе. Не так давно это сооружение уже ремонтировали: тогда на нем поменяли дощатые настил и ступеньки.


Однако прежний косметический ремонт не придал более респектабельного вида мосту, особенно на фоне больших изменений в парке — появления в нем дорогостоящего фонтана, ротонд, обновленных парапетов и дорожек.

Сейчас подходы на мост перекрыты ограждениями. Попасть на Кстовскую гору можно только через мост Тысячелетия или по старой мощеной дороге от диагностического центра.


 
 
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Попасть на Кстовскую гору можно только через мост Тысячелетия или по старой мощеной дороге от диагностического центра.
 
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