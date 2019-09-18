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Бассейн, старые казармы и кожзавод. Что сейчас со зданиями, проданными в Гродно за одну базовую

19.09.2019 11:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно с аукционных торгов за одну базовую было продано восемь неиспользуемых объектов. Три из них, здания бывших ФАПов, располагаются в деревнях Гродненского района, остальные в городе. Как рассказала начальник отдела коммунального имущества горисполкома Татьяна Рудая, в Гродно больших проблем с использованием проданных объектов нет, все они в работе, сообщает «Гродненская правда».


Фото: grodnonews.by

На месте бывшего военного городка по улице Пролетарская-Щорса вырос современный микрорайон, при этом здесь сохранили две старые казармы, построенные накануне Первой мировой войны. Их продали двум инвесторам за одну базовую год назад. Новыми собственниками казарм стали «Спектр-Лайн» и «СМУ-14». Хозяева обязаны в течение года разработать проектно-сметную документацию на проведение реконструкции или капитального ремонта нежилых зданий, провести работы в течение трех лет с даты заключения договора купли-продажи. В скором времени старые казармы превратятся в торгово-развлекательный центр.


Фото: grodnonews.by

Российский инвестор приобрел за одну базовую величину практически разрушенный дом на Урицкого, 5. Сегодня на этом месте восстановлено здание с сохранением первоначального облика. В ходе реконструкции многие вопросы решались с Министерством культуры, так как здание находится в историческом центре города. Здесь «Росмед» планирует открыть диагностический центр.


Здание на Урицкого. Фото: grodnonews.by

Новый хозяин бассейна «Лазурный» ведет подготовительные работы перед началом реконструкции здания под объект общественного назначения. Напомним, что бассейн в 1973 году построил Гродненский завод карданных валов. Это был первый крытый бассейн города площадью почти 2 тыс. квадратных метров. Он пользовался большим спросом у гродненцев.


Фото: grodnonews.by

По условиям аукциона в течение года новый хозяин бассейна обязан изготовить проектно-сметную документацию на реконструкцию или капитальный ремонт бывшего бассейна под объект общественного назначения. При этом не менее 50% его площадей должно использоваться для физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. В течение трех лет владелец «Лазурного» должен завершить все работы с благоустройством прилегающей территории.


Фото: grodnonews.by

В июне этого года за одну базовую величину был продан объект на переулке Победы, 10. Это комплекс зданий филиала Гродненского кожзавода, расположенных на территории площадью более трех гектаров. Инвестор должен в срок до четырех лет с момента заключения договора привести в порядок территорию, пустующие здания использовать под административные, производственные, объекты коммунального назначения.

 
Теги: Гродно
 
 
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Гродно с аукционных торгов за одну базовую было продано 8 неиспользуемых объектов. Три из них, здания бывших ФАПов поликлиник города, располагаются в деревнях...
 
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