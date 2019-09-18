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Пять фактов о Минской региональной таможне

19.09.2019 — Новости Общества | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Экономическая безопасность – важнейшее условие для полноценной жизни и развития любого государства. Одним из флагманов, обеспечивающих экономический суверенитет нашей страны, являются таможенные органы Республики Беларусь, которые 20 сентября, отмечают свой профессиональный праздник.

У многих может возникнуть вопрос: ”В чем же заключается специфика и особенности деятельности Минской региональной таможне, которая находится не на границе, а в центре республики?”

Приведем пять основных фактов о таможне.

Факт № 1. В зоне деятельности Минской региональной таможни находится город Минск и Минская область (22 района), а с 1 января 2019 г. – и главные воздушные ворота страны – Национальный аэропорт «Минск». За 8 месяцев 2019 г. пассажиропоток в столичном аэропорту увеличился на 12 % в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил более 3, 4 млн. человек.

Факт № 2. В общей сумме доходов от деятельности таможенных органов доля Минской региональной таможни на протяжении многих лет составляет более 50 %, а в 1 полугодии 2019 г. достигла 60 %.

Факт № 3. Минская региональная таможня администрирует более половины импортных и экспортных внешнеторговых операций, осуществляемых в Республике Беларусь. В 2018 году количество субъектов хозяйствования, осуществляющих декларирование товаров в таможне составило более 20 тыс.

Факт № 4. В структуре МРТ находится пункт таможенного оформления «Минская почта», который является старейшим в стране, а до 2015 г. являлся единственным, осуществляющим таможенные операции в отношении товаров, пересылаемых в МПО. С 1 января 2019 г. абсолютно все почтовые отправления оформляются сотрудниками Минской региональной таможни.

Факт № 5. 1 октября 2018 года состоялось торжественное открытие пункта таможенного оформления Минской региональной таможни «Великий камень». ПТО расположен на территории одноименного китайско-белорусского индустриального парка и отличается современными инфраструктурой и таможенными технологиями. Здесь оформляются товары, которые пребывают автомобильным и авиационным транспортом. В 2018 году наибольшее количество таможенных операций одним сотрудником за один рабочий день в

пунктах таможенного оформления по стране совершалось в ПТО «Великий камень» – порядка 21 за рабочий день.


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Теги: Минск
 
 
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Экономическая безопасность – важнейшее условие для полноценной жизни и развития любого государства. Одним из флагманов, обеспечивающих экономический...
 
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