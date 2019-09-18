Минчанин за раз вынес из магазина продукты на 630 рублей. Его задержали

Источник материала: Tut.by

В столице задержали 32-летнего горожанина, который похитил продукты из магазина на проспекте Победителей, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.





Сотрудники магазина обнаружили недостачу на сумму более 630 рублей и обратились с заявлением в милицию.

На записях с камер видеонаблюдения была зафиксирована пара молодых людей, которые ходили между рядами торгового зала и наполняли продуктами корзины.

«Как оказалось, мужчина решил вынести продукты питания, не заплатив за это ни копейки. Во избежание изобличения, фигурант вынес мимо кассы корзины через вход в торговый зал, после чего сложил „приобретенные“ продукты питания и скрылся в неизвестном направлении», — сказано в сообщении.

В итоге личность минчанина установили и задержали его. О намерениях вынести продукты из магазина, не заплатив, минчанин своей девушке не сообщал.

Ранее он к уголовной ответственности не привлекался. Материалы проверки переданы в Центральный (г. Минска) РОСК для дачи правовой оценки.