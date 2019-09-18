Житель Молодечно с сыном обманули знакомых на 260 тысяч долларов

Источник материала: Tut.by

Отец с сыном предлагали знакомым поучаствовать в сделке по реализации комплекса деревообрабатывающего оборудования, обещая им значительный доход от его продажи, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

60-летний житель Молодечно вместе со своим 37-летним сыном с 2015 года по 2018 год обманули четырех граждан на общую сумму более 260 тысяч долларов США.

— Так, в ходе личных встреч и телефонных разговоров старший из обвиняемых убеждал знакомых поучаствовать в сделке по реализации комплекса деревообрабатывающего оборудования, обещая им значительный доход от его продажи, — рассказали в СК.

Как выяснили следователи, потерпевшие в несколько этапов передавали деньги, в основном в иностранной валюте, за участие в сделке по продаже в действительности несуществующего комплекса деревообрабатывающего оборудования.

Обвиняемые использовали различные поводы для выманивания денег: для оплаты услуг по настройке оборудования, риелтора для поиска покупателя, транспортной организации, грузчиков при транспортировке комплекса в Москву и аренды помещений для его хранения.

— В дальнейшем, по данным следствия, они использовали другие способы. Якобы для благоприятного исхода сделки, ее координации и курирования необходимо было передать взятку компетентному представителю правоохранительных органов. Для большей убедительности в роли последнего выступал младший обвиняемый, который в ходе телефонных разговоров с потерпевшими обещал покровительство в этой процедуре, — добавили в СК.

Оба обвиняемых ранее неоднократно судимы. Старший является индивидуальным предпринимателем, его сын работает у него продавцом.

Допрошенные в качестве обвиняемых мужчины вину в совершении преступлений не признали, в дальнейшем от дачи показаний отказались. К обоим применена мера пресечения в виде заключения под стражу. На их имущество, в числе которого два автомобиля, объект недвижимости, наложен арест.

Им предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном повторно группой лиц, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 209 Уголовного кодекса), и в подстрекательстве к даче взятки (ч. 5 ст. 16 и ч. 2 ст. 431 Уголовного кодекса).

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.