Заседании республиканского методического совета по развитию системы социального обслуживания прошло в Глусском районе

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О том, как организована работа по формированию навыков самостоятельного проживания и трудовых умений воспитанников Весновского дома-интерната для детей с особенностями психофизического развития, шла речь на заседании республиканского методического совета по развитию системы социального обслуживания. Мероприятие прошло в Глусском районе в минувший четверг, в нем приняли участие заместитель министра труда и социальной защиты Республики Беларусь Александр Румак, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Могилёвского облисполкома Светлана Тарасенко, председатель Глусского районного Совета депутатов Геннадий Липский, начальник отдела по образованию, спорту и туризму Глусского райисполкома Светлана Лисица, руководители стационарных учреждений социального обслуживания, представители общественных объединений.







Приветствуя участников встречи, Светлана Тарасенко отметила, что сегодня в Могилёвской области функционирует 9 домов-интернатов различного профиля, из них 6 психоневрологических, 2 дома-интерната для пожилых граждан и инвалидов и 1 — для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития, это Весновский дом-интернат. Более 10 лет здесь ведется целенаправленная работа по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями, их подготовке к самостоятельной жизни. Реализуемая в доме-интернате программа сопровождаемого самостоятельного проживания, вовлечение воспитанников в трудовую деятельность, кружковую работу дает хороший результат, отметила Светлана Петровна. Два воспитанника дома-интерната восстановлены в дееспособности. Это Михаил Рунцевич, который трудится дворником в Центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, он живет в общежитии в Глуске, а также инвалид-колясочник Александр Лёвкин, недавно этот молодой человек поменял место прописки и сейчас проживает в Рестянском доме-интернате общего типа. Также двое воспитанников из группы № 7 интерната будут обучаться в Бобруйске рабочим специальностям. Кстати, для ребят, ранее проживавших в Весновском доме-интернате или в психоневрологических домах-интернатах и восстановленных в дееспособности, за счет средств ирландской благотворительной организации в бывшем административном корпусе Чаусского психоневрологического дома-интерната совсем скоро откроют первый в области дом для самостоятельного проживания инвалидов. Для граждан, восстановленных в дееспособности, это хорошая возможность полной социальной адаптации в обществе, а именно — получение собственного жилья, трудоустройство, создание семьи.











В завершение своего выступления Светлана Тарасенко поблагодарила весь коллектив Весновского дома-интерната за слаженную и плодотворную работу. Впрочем, увидеть и оценить, как она организована, участники семинара смогли сразу же после небольшой концертной программы, подготовленной воспитанниками и педагогами дома-интерната. Директор учреждения Вячеслав Климович ознакомил гостей с работой отделений сопровождаемого проживания, где в условиях, приближенных к домашним, под минимальным присмотром персонала воспитанники самостоятельно ведут свой быт, приобретают навыки самообслуживания. Также присутствующие впечатлились организацией кружковой работы молодых инвалидов, оценили выставку их творческих достижений, побывали в учебной мастерской, где воспитанники изготавливают бытовую мебель и другие изделия.











Следующей площадкой для обмена мнениями и опытом стала глусская гимназия. Место выбрано не случайно. Уже более двух лет отдел по образованию, спорту и туризму Глусского райисполкома и Весновский дом-интернат работают по программе Special Olympics. Воспитанники Весновского дома-интерната и глусские школьники объединились в одну спортивную команду для совместных тренировок по волейболу в спортивных залах Глуска и участия в соревнованиях в Европейском турнире по юнифайд-волейболу. Смешанная глусская команда уже участвовала в подобных соревнованиях в Сербии и Польше. Участники мероприятия смогли увидеть очередную тренировку юных спортсменов в спортзале гимназии. Заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак отметил, что такая система совместной работы — достойный пример для других стационарных учреждений социального обслуживания, ведь она помогает людям с особенностями психофизического развития чувствовать себя полноценными и полноправными членами общества.







Также гости побывали в доме сопровождаемого проживания в Глуске, где сегодня проживает семь воспитанников Весновского дома-интерната. Последней остановкой участников встречи стал конференц-зал Глусского районного историко-краеведческого музея. В ходе заседания специалисты обменивались мнениями, делились опытом работы, обсуждали актуальные вопросы, проблемы и пути дальнейшего совершенствования системы социального обслуживания.

А. АВТУХОВА

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