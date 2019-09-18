«На месте учителя голову бы отвернул щенку какому-то». Лукашенко высказался о скандале в гомельской школе

Источник материала: Tut.by

«Да я на месте этого учителя голову бы отвернул щенку какому-то», — прокомментировал Александр Лукашенко конфликт в гомельской школе , в результате которого была уволена , а потом восстановлена учитель начальных классов.



Скриншот видео «Сильные новости»

19 сентября во время совещания по вопросам экономики президент жестко отчитал чиновников, сообщает пресс-служба президента .

— Поехали, устроили разборки, собрали снизу доверху начальников. Описались, что у них, видите ли, в социальных сетях разместили. А описавшись, взяли и наказали этого бедного учителя. Да я на месте этого учителя голову бы отвернул щенку какому-то.

Лукашенко обратился к губернатору Гомельской области Геннадию Соловью: «У тебя пуля пролетела возле уха. Потому что ты еще там без году неделя. А то тебе бы было, что и всем остальным».

— Если Румас и Кочанова, вице-премьеры и министры меня не слышат, то вы лучше собирайте портфели и уходите сразу. И дело не в этой учительнице, а в том, что вы не услышали меня на линейке, когда я открывал новую школу в Уручье , что у нас бардак в школе. И этот порядок нужно наводить. Вы что, ждете еще, как в Столбцах у нас произошло ? А начинается отсюда — с издевательства над учительницей. И еще на камеру снимают и выкладывают в сеть. И это в четвертом классе… В телефонах сидят там… Неужели вы не понимаете, у вас же свои дети, что телефон и прочие гаджеты в школе — это не только отвлечение от занятий. Они перестают думать. Они же считать не умеют, таблицу умножения не знают, потому что открывает телефон и перемножает там. Или ищет ответы на вопросы. Неужели это нельзя понять. У меня сын президента ни разу телефон в школу не взял.

…Одни рапорты. Недавно министр докладывал: рапортуют, у них все прекрасно. Да не прекрасно. Если такой бардак в школе, не нужны ни учебники, ни программы, ни новые методички. Все это пустая трата денег, — считает Лукашенко. — И там уполномоченные есть, и там помощники есть. Я уже не говорю о правительстве, Кочановой, которая идеологию ведет. Вот она такая идеология. Чего собрались? Судили-рядили, стрелочника нашли. Вглубь смотрите!

Что происходит?

12 сентября во время уроков учитель во время замены выругалась матом на ученика четвертого класса, держа в руках над ним парту, его одноклассники сняли происходящее на видео, запись опубликовал региональный портал «Сильные новости». Это чрезвычайное для отдельно взятой школы и всей системы белорусского образования происшествие привело к череде неприятных событий: школу навестила представительная комиссия из облисполкома, для родителей четвероклашек, при которых все и произошло, провели экстренное собрание, учительницу уволили. 18 сентября «приказом президента» учителя восстановили на работе, зато… уволили директора школы .



Фото: Сергей Комков

За непринятие мер по наведению порядка в школах и неисполнение поручений президента строго предупреждены премьер-министр, глава Администрации президента и курирующий отрасль вице-премьер. Министр образования предупрежден о неполном служебном соответствии, выговоры объявлены ряду должностных лиц Гомельского обл- и горисполкома. Также в отношении некоторых должностных лиц Гомельского горисполкома, районной администрации и директора названной школы принято решение об освобождении от занимаемых должностей с переводом на другую работу.