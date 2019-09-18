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Один день с МЧС и ОСВОД

19.09.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

– Главная задача сегодняшнего мероприятия – обучить ребят, чтобы они смогли оказать помощь людям в случае ЧП на воде. Следующими проект будут принимать те регионы Минской области, где есть спасательные станции, – Вилейка, Солигорск, Смолевичи и три станции на Мядельщине, – рассказал корреспонденту «А» Михаил Фролов, ведущий специалист Минской областной организации ОСВОД.
Под руководством спасателей, специалистов МЧС, а также Минского областного общества спасания на водах члены молодежных отрядов охраны правопорядка БРСМ прошли теоретическое обучение и отработали практические навыки.
– Сегодня утром началось учебное дежурство. После инструктажа, медосмотра и прогрева катеров провели теоретические занятия по спасению утопающих, а старшая медсестра напомнила ребятам, как правильно оказать первую помощь. Далее мы приступили к сдаче нормативов: плавание на 100 метров с преодолением препятствий, «Спасание (транспортировка) манекена 50 метров», «Подача спасательного круга», «Спасение (гребля) на лодке 50 метров». Также ребята отработали спуски под воду и выход катера по спасательной тревоге, – рассказал Дмитрий Храпков, начальник Борисовской спасательной станции. – Все участники акции достойно справились с поставленными задачами.
Борисовские спасатели, которые проводили обучение ребят из БРСМ, не раз доказывали свой высокий профессионализм – на недавно прошедшем республиканском чемпионате ОСВОД борисовчане стали лучшими в выходе катера по тревоге. Еще одно подтверждение – в этом году в зоне действия спасательной станции нет ни одного утонувшего. Есть четыре спасенных, двое из них – несовершеннолетние.

Наш корр.

 
 
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В рамках Соглашения о сотрудничестве между ОО «БРСМ», МОУ МЧС и МОО ОСВОД на базе Борисовской спасательной станции прошел учебно-методический сбор «Один день с МЧС...
 
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