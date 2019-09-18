Отказ от автомобиля: в чем плюсы?

Источник материала: Единство



►Было бы счастье, да несчастье помогло

На протяжении нескольких лет Алексей Тишковец добирался до работы – завода «БелДжи» – на служебном автобусе. Зачастую автотранспорт был переполнен, и поэтому приходилось стоять. И все бы ничего, но прошлой осенью Алексея стало беспокоить колено: то ли от полученной ранее травмы, то ли от лишнего веса. Именно тогда мужчина решил приобрести велосипед, и не прогадал: в первый месяц похудел на 10 килограммов, чему была очень рада его жена.

– Я поддерживала его в намерении купить велосипед, хотя этот вид транспорта тоже не дешевое удовольствие. Мы приобрели велосипед в рассрочку на 10 месяцев. Для меня важнее всего здоровье супруга: все-таки ему всего лишь 31 год, а уже появилась одышка, беспокоили головные боли, болела спина. Сейчас он выглядит более подтянутым и чувствует себя лучше, – сказала Ольга.

Но не только в хорошем самочувствии дело: все-таки большую роль играет экономия средств. А для Алексея это не менее важно, ведь он – многодетный отец: несколько месяцев назад у них родился четвертый ребенок. Правда, наряду с плюсами езды на велосипеде есть и минусы.

– У нас на дорогах очень низкая культура: велосипедистов вообще не уважают. Недавно ехал, выскочил один «шумахер» – на большой скорости пронесся мимо пешеходного перехода, велодорожки. Если бы я сам не затормозил, то перелетел бы через него, – отметил Алексей.



►Пока не попробуешь – не поймешь

Еще несколько лет назад электросамокаты на белорусских дорогах выглядели странно. Хотя и сегодня их не так часто можно увидеть на улицах. Однако постепенно число людей, которые сделали выбор в пользу электросамоката, растет. Например, 19-летний Дмитрий Зуенок уже месяц осваивает новый вид транспорта. Пока нареканий нет – наоборот, молодой человек очень доволен своим приобретением. От ул. Трусова до гипермаркета в старой части города, где он работает, добирается за 20 минут.

– Современные электросамокаты могут развивать скорость примерно до 30 км/ч, а одного заряда батареи хватает в среднем на 30–50 км. Управлять ими достаточно просто. А еще большое преимущество – они занимают очень мало места, даже когда припаркованы. Ну и, конечно, в сравнении с автомобилем электросамокат не требует больших финансовых вложений, – сказал Дмитрий.

Молодой человек уверен, что именно в черте города самокат – самый подходящий способ передвижения. Признается, что даже его друзья заинтересовались экологичным видом транспорта и иногда просят «протестировать» новинку.

– В Борисове не часто можно увидеть человека на самокате. Думаю, не многие уверены, что это им действительно нужно. Пока не попробуешь – не поймешь. Да и не стоит забывать, что самокат практически невозможно использовать в плохих погодных условиях – снег, дождь делают его бесполезным, – резюмировал собеседник.



►7 км пешком каждый день? Легко!

Многие удивляются, узнав, что Лариса Парахневич ежедневно ходит пешком с работы домой: 7 км из центра города до Печей. Причем делает это уже на протяжении трех лет.

– Причина начать ходить пешком банальна – хотела сбросить лишний вес. Кстати, мой километраж не ограничивается семью километрами: во время обеда я не сижу в офисе, а стараюсь максимально использовать его с пользой. Данная привычка наложила отпечаток на стиль одежды и обуви – беру сменку и меняю каблуки на кроссовки. А музыка в наушниках делает ходьбу более приятной, – улыбается Лариса.

Дорога занимает у Ларисы 1 час 40 минут. Такое же расстояние на автобусе можно преодолеть за 20 минут. Борисовчанка признается, что изначально путь казался ей долгим, а сейчас уже и не замечает расстояния.

– Вначале я и не предполагала, что можно не уставать на таких дистанциях. А сейчас, если пройду меньше, возникает ощущение, что чего-то не хватает. Теперь я пользуюсь общественным транспортом только в редких случаях – если опаздываю или очень плохие погодные условия. Небольшой дождь не помеха, – рассказала Лариса.

Если думаете, что физическая активность Ларисы ограничивается ходьбой, то сильно ошибаетесь. По утрам она делает зарядку, также посещает бассейн и тренажерный зал. Поэтому неудивительно, что реальный возраст женщине никто не дает. Кстати, по выходным компанию Ларисе составляет дочь – она тоже придерживается здорового образа жизни.

Конечно, глупо надеяться, что когда-нибудь люди полностью откажутся от автомобилей. Однако пример наших героев подтверждает то, что ограничение использования автотранспорта зачастую идет на пользу. Так, может, стоит задуматься?