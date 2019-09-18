В Минской области проходит кампания по выдвижению кандидатов в члены Совета Республики

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Совместные заседания состоялись в 9 районах области. В числе тех, кто может в будущем представлять интересы региона в верхней палате парламента, начальник главного управления юстиции Минского облисполкома Александр Бачило, директор средней школы №4 г. Молодечно Калина Капуцкая, председатель Борисовского районного объединения организаций профсоюзов Елена Зябликова.

Сегодня, 19 сентября, заседания пройдут еще в 3 районах: Воложинском, Несвижском и Столбцовском. 20 сентября – в Клецком, Копыльском, Солигорском. В Любани, Старых Дорогах, Слуцке, Дзержинске, Смолевичах, Пуховичах и Узде выдвижение кандидатов состоится 24 сентября, в Минском районе – днем ранее.

Согласно законодательству, Минскую область в Совете Республики должны представлять 8 сенаторов. Членов верхней палаты парламента изберут на заседаниях депутатов местных советов базового уровня области. Выборы в Совет Республики должны состояться 7 ноября 2019 г.