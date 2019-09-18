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Сами упустили сроки платежей, а теперь жалуются…

19.09.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Жительница деревни Холхолица Елена Лапа пожаловалась председателю райисполкома на руководство и бухгалтерских работников ОАО «Агрофирма имени Суворова» за то, что удерживаемые с ее мужа деньги на погашение банковского кредита по исполнительным листам не перечислялись своевременно, из-за чего, по ее утверждению, у мужа образовалась большая задолженность по платежам, и поэтому многодетной семье нет возможности взять льготный кредит для строительства жилья.
Как выяснилось в процессе рассмотрения жалобы, на самом деле имели место случаи несвоевременных перечислений сельхозорганизацией на погашение кредита по исполнительным листам денег, которые в то же время исправно удерживались из заработной платы мужа заявительницы.
Геннадий Иванович согласился с тем, что руководство хозяйства виновато в том, что неправомерно задерживало на продолжительное время перечисление удержанных денег и сельхозпредприятие пользовалось ими. И предложил подать исковое заявление в суд о взыскании с виновников причитающейся суммы. В то же время отметил, что сам муж женщины виноват в том, что не перечислял деньги за полученный кредит через кассу банка, хотя видел по расчетным листкам, что хозяйством производятся незначительные отчисления. И сама заявительница согласилась с тем, что, действительно, муж мог это делать, но не делал…
С похожей просьбой помочь разрешить спорный вопрос с руководством той же агрофирмы имени Суворова обратилась к руководителю местной вертикали и пенсионерка Эвелина Слижевская, проживающая в деревне Холхолица. Она утверждала, что работающий в хозяйстве сын Андрей платит акционерному обществу деньги за пользование водой, которые не перечисляются местному водоканалу. В результате перед водоканалом образовалась большая задолженность, из-за которой предприятие с мая прекратило подачу воды.
Как выяснилось, действительно, хозяйством недоплачена водоканалу некоторая сумма денег, заплаченных сыном заявительницы за пользование водой в предыдущие годы. Но 28 сентября 2016 года сыном Андреем заключен договор непосредственно с водоканалом. И за это время потребителем произведены только три небольших платежа за пользование водой, в результате чего образовалась задолженность более чем на пятьсот рублей, а также еще большая сумма пени в виде штрафных санкций за просроченные платежи.
Геннадий Иванович предложил заявительнице самой или ее сыну обсудить с руководством водоканала пути разрешения проблемы погашения задолженности и возобновления подачи воды потребителю. А руководство агрофирмы имени Суворова обязал в ближайшее время перечислить водоканалу ранее уплаченные гражданином деньги.
Жительница деревни Веселово Тамара Дащинская пожаловалась на некачественный ремонт кровли дома №7 по улице Центральной, утверждала, что ее квартиру №10 после дождя все равно заливает водой. Председатель райисполкома дал поручение директору УП «Жилье» Петру Чижову организовать тщательное обследование кровли и если есть необходимость, то включить этот дом в график проведения капитального ремонта.
Ирина Гришнова выразила озабоченность захламленностью кладбища деревни Заболотье, а также распространением по деревне сорняков с запущенных участков пустующих домов. Геннадий Иванович поручил председателю Веселовского
сельисполкома Александру Волчанину организовать с местными жителями субботник по уборке и благоустройству кладбища. А также подать в суд заявление о признании выморочными пустующих домовладений и изъятии земельных участков с дальнейшей передачей их новым владельцам.
После завершения приема граждан по личным вопросам председатель райисполкома посетил животноводческие фермы «Заболотье» и «Холхолица» ОАО «Агрофирма имени Суворова», где интересовался состоянием помещений и благоустройством территории, а также условиями содержания и кормления животных.

Николай ЧАЛЕЙ

 
 
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Очередной выездной прием граждан по личным вопросам председатель Борисовского райисполкома Геннадий Денгалев провел в Веселовском сельисполкоме.
 
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