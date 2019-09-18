Увольнение учителя, уголовные дела, «обос…нные» коровы, «Евровидение». Куда еще вмешивался президент?

Источник материала: Tut.by

Сегодня учительница начальных классов Людмила Ивановна Четверткова вернулась на работу в гомельскую школу № 15 после скандального увольнения по статье. Казалось, после мата в адрес ученика она уже не сможет вернуться в систему образования, но в дело вмешался президент — и педагог тут же по его поручению была восстановлена на работе. TUT.BY вспомнил истории, когда после вмешательства Лукашенко ситуация менялась кардинально — несмотря на принятые ранее решения суда или чиновников.



Фото: Сергей Комков

После оправдательного приговора надели мешок на голову

В 2010 году Могилевский областной суд оправдал Юрия Иванова, которого обвинили в убийстве своей знакомой Светланы Поддубской. Иванова освободили в зале суда, позже выплатили компенсацию — и молодой человек уехал жить в Санкт-Петербург. Все эти годы отец убитой Светланы был уверен: именно Иванов лишил жизни его дочери. Мужчина обращался в различные инстанции, получал отказ, дошел до президента — и его услышали. Александр Лукашенко поручил разобраться в уголовном деле.

«Я сел и сам за сутки изучил его (дело. — Прим. TUT.BY). И дал команду прокурору и председателю КГБ, чего бы ни стоило, расследовать это уголовное дело. Негодяя нашли в России, привезли в Минск, возбудили снова уголовное дело, начали расследовать. Притом я контролировал весь этот процесс. И оказалось, что он — убийца. А его фактически оправдали», — рассказывал Александр Лукашенко.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Иванова задержали летом 2017 года и «с мешком на голове» привезли в Минск. Расследование давнего убийства началось заново, обвиняемый снова оказался на скамье подсудимых и опять отрицал свою причастность к преступлению. В мае 2018 года Юрия Иванова Верховный суд приговорил к 21 годам лишения свободы без права апелляции.

Президент еще обещал «спросить» с тех, кто выносил оправдательный приговор и вел следствие. Официально никакой информации о том, понес ли кто-то наказание, не было.

«Ребенок просыпается в полседьмого…»: уроки в некоторых школах стали начинаться в 9 утра

Осенью 2016 года Александр Лукашенко впервые предложил начинать уроки не в 8 утра, а в 9 часов. Позже, в апреле 2017 года, он снова вернулся к этой теме, выступая с посланием к народу и парламенту.

— Ребенок просыпается в полседьмого… Надо еще разобраться Карпенко: с 9 часов надо начинать учебу ! И не смотреть на то, что родителям сложно в школу отправить ребенка, потому что они раньше идут на работу. Час утром ребенку поспать — это что стоит! — говорил Лукашенко, приводя в пример свой личный опыт.

А уже 12 мая 2017 года он поручил пересмотреть график. По его словам, сын Николай не очень был доволен таким решением.

— Утром одно мнение я уже получил: ты не то делаешь, не надо в 9 часов, — говорил Лукашенко. — Как родители детей повезут? Это же не сын президента едет.

По информации Минобразования, в 2017—2018 учебном году 80% школ планировали начинать уроки с 9 утра.

«Это Освенцим!»: после разноса на ферме президент снял губернатора Могилевской области

Посещение Лукашенко молочно-товарного комплекса «Слижи» ОАО «Амкодор-Шклов» в марте 2019 года закончилось скандалом. Президент, увидев буренок назвал их «обоср…нными», а один из сараев — «Освенцимом» . В тот же день глава государства снял с должностей всех, кого счел виновными в необеспечении надлежащих условий хозяйствования и производственной дисциплины в агрохолдинге «Купаловское».



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

«Чтобы на столе лежал список всех, кто меня здесь сопровождал. Кроме губернатора и прочих, тут еще были конкретные люди, которые должны были за это отвечать. Возбудить уголовное дело по всей строгости закона. Виноват — наручники и сразу в следственный изолятор», — дал поручение Лукашенко.

Своей должности тогда лишился губернатор Могилевской области Владимир Доманевский. Председателя Шкловского райисполкома Василия Витюнова назначили руководителем агрохолдинга «Купаловское», помощника президента по Могилевской области Геннадия Лавренкова — исполняющим обязанности председателя райисполкома.

«Сейчас надену наручники — и пойдете в камеру»: задержание директора «Борисовдрева»

Поручение президента возбудить уголовное дело или надеть наручники на чиновника или руководителя в стране звучали не раз. Например, во время визита на «Борисовдрев» в ноябре 2013 года Александр Лукашенко остался недоволен модернизацией и сказал: «Сейчас надену наручники — и пойдете в камеру». Сразу же Борис Батура был отстранен от должности губернатора Минской области, своих кресел также лишились председатель концерна «Беллесбумпром» Александр Переславцев, замглавы Администрации президента Андрей Тур, строгий выговор получил глава Администрации президента Андрей Кобяков и председатель КГК Александр Якобсон.

А через несколько месяцев, в марте 2014 года, на генерального директора «Борисовдрева» Владимира Мальцева надели наручники. Его обвинили в срыве модернизации, «в эгоистическом паразитировании служебных полномочий», сам Мальцев вину не признавал. 20 декабря 2014 года он был приговорен к трем годам колонии усиленного режима.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В январе 2015 года Александр Лукашенко во время пресс-конференции высказался по этому делу: «Не глядя на то, что я крайне недоволен модернизацией в Борисове, что там бесхозяйственности хватало, нельзя ломать судьбу человека (Владимира Мальцева. — Прим. TUT.BY). Поэтому вы отвечаете — от следователя до суда — перед главой государства, чтобы решение ваше было законным. Я их предупредил. Я, насколько это возможно, был погружен в это дело. И, поверьте, здесь нет никакого давления!».

17 апреля 2015 года Верховный суд изменил ему приговор, сократив срок ограничения свободы и отменив ущерб, нанесенный государству, а 2 июля того же года Владимир Мальцев вышел на свободу по амнистии.

«Надо извиниться перед Аленой. Но справедливость победила». Вместо Ланской на Евровидение поехала группа Litesound

В 2012 году Александр Лукашенко вмешался в итоге «Еврофеста». Тогда в национальном отборе победила Алена Ланская, но ее победа многих возмутила, люди считали: на ее месте должна быть группа Litesound . Начались обсуждения и дискуссии, насколько честно прошло голосование. Итоги конкурса стала проверять специальная комиссия. Как сообщал сайт ОНТ , в нее вошли не только специалисты по защите информации, но и следователи. Проверяли всех — от организаторов и рядовых исполнителей до сотрудников Белтелекома.

«Надо извиниться перед Аленой. Пусть от моего имени. Но справедливость победила. „Лайтсаунд“ должен представлять Беларусь на конкурсе», — заявил тогда Александр Лукашенко.





И в этой истории тоже не обошлось без выговора. Он был объявлен министру культуры Павлу Латушко, председателю Белтелерадиокомпании Геннадию Давыдько. Замечания получили глава Администрации президента Владимир Макей, первый заместитель главы Администрации Александр Радьков, заместитель премьер-министра Анатолий Тозик.

Группа Litesound выступила на Евровидении, но пролетела мимо финала.

«Нельзя их сажать! Что это — великий человек погиб?»: история поджигателей из Житковичского района

31 декабря 2008 года трое жителей деревни Пуховичи Житковичского района устроили самосуд над односельчанином и убили его. Мужчина шесть раз был судим, устроил три поджога. Подозреваемых задержали и водворили в СИЗО, но за фигурантов уголовного дела заступились местные жители, они направили жалобы в различные инстанции.

«Пожалуйста, завтра вы их отвезите в деревню, я вас прошу, пусть они живут в деревне, а вы ведите свое уголовное дело. Отвезите людей в деревню, и пусть работают там, находятся в своих семьях, а вы их приглашайте и допрашивайте, это для них будет лучше, чем сидеть в следственном изоляторе», — обратился 6 февраля 2009 года президент к министру внутренних дел Владимиру Наумову.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

В тот же день обвиняемые были доставлены из гомельского СИЗО в Пуховичи.

Также президент обращался и к председателю Верховного суда Валентину Сукало:

«Я бы попросил, чтобы вы лояльно вели это уголовное дело. И очень вас прошу, отнеситесь как к своим родным людям. Ну негодяй он, людей терроризировал, целую деревню. Если уж мужики на это пошли, наверное, они действительно возмущены были, и все ж простые люди на их стороне. Я не говорю, что это надо поощрять. Не поощряя, понимать этих людей, которые пошли на эту крайнюю меру. Если надо принять решение в рамках законодательства, я готов принять, но мне кажется, вы без меня там примете решение. Этих людей надо отпустить, вести следствие, пусть это следствие идет. И даже прошу публично, не стесняясь, суд, чтобы вы очень внимательно отнеслись, и если есть возможность, поддержали этих людей. Нельзя их сажать ! Что это — великий человек погиб? По тюрьмам скитался, пришел и еще терроризирует целую деревню».

Суд признал все фигурантов виновными и назначил наказание: Алиферовичу 5 лет лишения свободы в колонии усиленного режима, Макаревичу — 3 года, к ограничению свободы были приговорены Петрученя и Юхневич. Позже, в июле 2009 года, Лукашенко помиловал Алиферовича и Макаревича.

После акций «Стоп-бензин» открутил цены на топливо

В 2011 году цена на топливо постоянно росла, что вывело на улицы столицы сотни автомобилистов .

— Давайте договоримся: топливо с завтрашнего утра будет не 5200−5100 рублей (цена до деноминации. — Прим. TUT.BY), а максимум 4500, — сказал тогда Александр Лукашенко. — Поэтому можете идти и объявить всем: 4500 — это максимум, это я беру самый дорогой бензин (…). Люди только-только очухались от удара — на тебе, как обухом по голове, второй раз. Только люди пришли в себя — на тебе третий раз, и это, мне докладывают, не последний (…). Я допустить этого издевательства над людьми не могу.

Позже президент отметит: про акцию автомобилистов он узнал уже после своего решения снизить цены.

— Что касается акции по бензину… Я вам честно скажу. О ней узнал через несколько дней после того, как уже принял решение по понижению цен на топливо. Прочитал информацию, что там кто-то где-то что-то заблокировал. Но как-то даже внимания на это не обратил. Потому что другой информации хватало, более серьезной, более важной. И когда мне об этом доложили, я министру внутренних дел задал вопрос: а что там за акция была у тебя, что на несколько часов пришлось по другим маршрутам пускать автомобили? Он мне начал рассказывать. Я ему говорю, еще такая акция — и ты без погон. Вот вся моя реакция была на эту акцию, — приводила тогда слова главы государства его пресс-служба .

Что происходит прямо сейчас?

12 сентября во время уроков учитель во время замены выругалась матом на ученика четвертого класса, держа в руках над ним парту, его одноклассники сняли происходящее на видео, запись опубликовал региональный портал «Сильные новости». Это чрезвычайное для отдельно взятой школы и всей системы белорусского образования происшествие привело к череде неприятных событий: школу навестила представительная комиссия из облисполкома, для родителей четвероклашек, при которых все и произошло, провели экстренное собрание, учительницу уволили. 18 сентября «приказом президента» учителя восстановили на работе, зато… уволили директора школы .

За непринятие мер по наведению порядка в школах и неисполнение поручений президента строго предупреждены премьер-министр, глава Администрации президента и курирующий отрасль вице-премьер. Министр образования предупрежден о неполном служебном соответствии, выговоры объявлены ряду должностных лиц Гомельского обл- и горисполкома. Также в отношении некоторых должностных лиц Гомельского горисполкома, районной администрации и директора названной школы принято решение об освобождении от занимаемых должностей с переводом на другую работу.

Сегодня, 19 сентября, ситуацию в гомельской школе прокомментировал президент .