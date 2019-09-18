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Есть ли у граждан возможность повлиять на технологическую революцию в Беларуси?

19.09.2019 15:16 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В последнее время в Беларуси и Минске всё чаще можно услышать про то, что цифровые технологии неизбежно придут в каждую сферу городской жизни — от ЖКХ до городского транспорта, от водоканала до здравоохранения — точно так же, как они революционизировали наши новости, развлечения, мобильную связь.


Фото: Reuters

Президент год назад поручил разработать концепцию развития Минска как «умного города», мэр Гродно надеется, что весь транспорт города станет в будущем электрическим, электронные жировки и дневники уже вошли в обиход и не удивляют.

В то время, как в передовых городах от Барселоны до Лондона начинают натыкаться на острые углы цифровой трансформации, так и в Беларуси этих вопросов всё больше, и непонятно, как на решение этих проблем можно повлиять.

Взять, например, проект по распознаванию лиц учащихся в школе в Минске (реализуется белорусско-китайской частной компанией), который вызывает вопросы про использование данных, собранных этой системой, или новые автоматические устройств оплаты в трамваях, которые как оказалось, по стоимости дороже чем любые аналогичные решения, или тот факт, что в популярных Яндекс. Картах просмотреть маршрут городского транспорта можно только без низкопольных автобусов и других удобств для людей с ограниченной мобильностью — хотя все эти данные доступны у Министерства транспорта.

Проблема не уникальна для Беларуси:

  • в Барселоне горожане заметили, что новая и очень дорогая система слежения за свободными парковочными местами просто не работает — сенсорный индикатор свободных мест срабатывал каждый раз, когда под землёй проезжало метро,
  • в Эйндховене публичная городская вайфай точка собирает номера телефонов и перемещения всех подключившихся горожан в частной базе компании-подрядчика,
  • а в Великобритании резкая цифровизация и урезанный бюджет в государственной системе здравоохранения привели к тому, что личные медицинские данные продавались частным страховым компаниям без разрешения граждан,
  • не говоря уже об очевидном: в Нью-Йорке, Лос-Анlжелесе и других городах пробки увеличились на 50−70% за пять лет благодаря резкому росту поездок на Uber и похожих сервисах.

Как мы как граждане можем повлиять на эти процессы?

Решение многих из этих проблем лежит в публикации открытых данных про все сферы государственной деятельности (кроме вопросов национальной безопасности и личных данных): про транспорт (как умные системы оплаты помогают улучшить наш общественный транспорт), про образование, связь, экологическую ситуацию в виде наборов данных, доступных как экспертам и исследователям, так и разработчикам мобильных и других приложений.

Во многих случаях достаточно начать публиковать таблицы в едином формате и в детализированном виде, чтобы ответить на многие вопросы. Например, вопрос с ростом пробок как результата роста поездок на Uber/Яндекс.Такси во многих городах был поставлен независимыми исследователями на основе опубликованных данных о транспорте в городах США, а в Беларуси оценить такие изменения пока не представляется возможным.

Беларусь на карте открытых данных мира пока выглядит достаточно бледно, но всё может измениться уже в ближайшем будущем. Собираются заявки на приоритетные данные, описание важных отраслей исследований, которые зависят от данных, и мнения людей, которые хотят или уже используют государственные данные в Беларуси, о том, как может выглядеть портал государственных открытых данных, который будет запущен в скором будущем.

Прямо сейчас идет тестовое наполнение и переговоры с различными государственными органами о загрузке их данных на портал. Это хороший момент для того, чтобы повлиять на этот процесс, поучаствовав в опросе о практиках работы с государственными данными. Для этого достаточно заполнить анкету — на уйдет 7−10 минут вашего времени.

Результаты опроса будут переданы Министерству связи и информатизации и будут использованы в ходе наполнения государственного портала открытых данных.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Беларусь на карте открытых данных мира пока выглядит достаточно бледно, но всё может измениться уже в ближайшем будущем.
 
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