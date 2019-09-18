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Есть ли у граждан возможность повлиять на технологическую революцию в Беларуси?
19.09.2019 15:16 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В последнее время в Беларуси и Минске всё чаще можно услышать про то, что цифровые технологии неизбежно придут в каждую сферу городской жизни — от ЖКХ до городского транспорта, от водоканала до здравоохранения — точно так же, как они революционизировали наши новости, развлечения, мобильную связь.
Президент год назад поручил разработать концепцию развития Минска как «умного города», мэр Гродно надеется, что весь
В то время, как в передовых городах от Барселоны до Лондона начинают натыкаться на острые углы цифровой трансформации, так и в Беларуси этих вопросов всё больше, и непонятно, как на решение этих проблем можно повлиять.
Взять, например,
Проблема не уникальна для Беларуси:
Как мы как граждане можем повлиять на эти процессы?
Решение многих из этих проблем лежит в публикации открытых данных про все сферы государственной деятельности (кроме вопросов национальной безопасности и личных данных): про транспорт (как умные системы оплаты помогают улучшить наш общественный транспорт), про образование, связь, экологическую ситуацию в виде наборов данных, доступных как экспертам и исследователям, так и разработчикам мобильных и других приложений.
Во многих случаях достаточно начать публиковать таблицы в едином формате и в детализированном виде, чтобы ответить на многие вопросы. Например, вопрос с ростом пробок как результата роста поездок на Uber/Яндекс.Такси во многих городах был поставлен независимыми исследователями на основе опубликованных данных о транспорте в городах США, а в Беларуси оценить такие изменения пока не представляется возможным.
Беларусь на
Прямо сейчас идет тестовое наполнение и переговоры с различными государственными органами о загрузке их данных на портал. Это хороший момент для того, чтобы повлиять на этот процесс, поучаствовав в опросе о практиках работы с государственными данными. Для этого
Результаты опроса будут переданы Министерству связи и информатизации и будут использованы в ходе наполнения государственного портала открытых данных.
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Беларусь на карте открытых данных мира пока выглядит достаточно бледно, но всё может измениться уже в ближайшем будущем.
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