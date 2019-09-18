На Будакошелевщине прошел очередной День депутата

Источник материала: Газета Авангард





Прием граждан в агрогородке Пенчин и райцентре, встречу с активом депутатов, представителямиорганов территориального общественного самоуправления, а также с трудовыми коллективами агротехнического колледжа и центральной районной больницы провели депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Николай Васильков и председатель районного Совета депутатов Наталья Киселева.

С наболевшими житейскими вопросами к представителям законодательной власти обратились жители Пенчина. Их волновал вопрос плохого водоснабжения, в части, отсутствия напора воды. Также в ходе приема была затронута тема ремонта участка дороги в агрогородке по улице Совхозной и подъезда к гражданскому кладбищу в Новой Гусевице.

Не осталась в стороне и тема оказания медицинской помощи в Уваровичской участковой больнице. Еще один вопрос касался ремонта сельского Дома культуры, который должен стать местом проведения досуга для молодежи. Пришедшие на прием к парламентарию женщины просили содействия в решении данного вопроса. Николай Васильков заверил, что проработает эту тему.

– Я прекрасно понимаю, что для сельских жителей, и уж тем более для подрастающего поколения, Дом культуры – это своеобразный центр притяжения, где они могут не только с пользой проводить свободное время, но и реализовывать свои способности. Наличие клуба в агрогородке –требование времени. Наконец-то удалось сдвинуть с мертвой точки этот вопрос в Коммунаре, постараюсь сделать все от меня зависящее, чтобы помочь и вам, – отметил Николай Андреевич.

В целом в ходе приемов граждан поднимались и личные вопросы, касающиеся оказания содействия в медицинском обследовании, ремонта печного отопления в домовладении, находящемся на балансе сельхозпредприятия, и многие другие.

На встречах с трудовыми коллективами парламентарий отчитался о проделанной работе, а также ответил на интересующие вопросы.

























Ольга МАРЦЕЛЕВА

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