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На Будакошелевщине прошел очередной День депутата

19.09.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

На Будакошелевщине прошел очередной День депутата

Прием граждан в агрогородке Пенчин и райцентре, встречу с активом депутатов, представителямиорганов территориального общественного самоуправления, а также с трудовыми коллективами агротехнического колледжа и центральной районной  больницы провели депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Николай Васильков и председатель районного Совета депутатов Наталья Киселева.

С наболевшими житейскими вопросами к представителям законодательной власти обратились жители Пенчина. Их волновал вопрос плохого водоснабжения, в части, отсутствия напора воды. Также в ходе приема была затронута тема ремонта участка дороги в агрогородке по улице Совхозной и подъезда к гражданскому кладбищу в Новой Гусевице.

Не осталась в стороне и тема оказания медицинской помощи в Уваровичской участковой больнице. Еще один вопрос касался ремонта сельского Дома культуры, который должен стать местом проведения досуга для молодежи. Пришедшие на прием к парламентарию женщины просили содействия в решении данного вопроса. Николай Васильков заверил, что  проработает эту тему.

– Я прекрасно понимаю, что для сельских жителей, и уж тем более для подрастающего поколения, Дом культуры – это своеобразный центр притяжения, где они могут не только с пользой проводить свободное время, но и реализовывать свои способности. Наличие клуба в агрогородке –требование времени. Наконец-то удалось сдвинуть с мертвой точки этот вопрос в Коммунаре, постараюсь сделать все от меня зависящее, чтобы помочь и вам, – отметил Николай Андреевич.

В целом в ходе приемов граждан поднимались и личные вопросы, касающиеся оказания содействия в медицинском обследовании, ремонта печного отопления в домовладении, находящемся на балансе сельхозпредприятия, и многие другие.

На встречах с трудовыми коллективами парламентарий отчитался о проделанной работе, а также ответил на интересующие вопросы.

На Будакошелевщине прошел очередной День депутата
На Будакошелевщине прошел очередной День депутата
На Будакошелевщине прошел очередной День депутата
На Будакошелевщине прошел очередной День депутата
На Будакошелевщине прошел очередной День депутата
На Будакошелевщине прошел очередной День депутата
На Будакошелевщине прошел очередной День депутата
На Будакошелевщине прошел очередной День депутата
На Будакошелевщине прошел очередной День депутата
На Будакошелевщине прошел очередной День депутата
На Будакошелевщине прошел очередной День депутата

Ольга МАРЦЕЛЕВА

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Прием граждан в агрогородке Пенчин и райцентре, встречу с активом депутатов, представителямиорганов территориального общественного...
 
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