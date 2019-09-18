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«Все конфликты разрулит Лукашенко?» Родители - о том, что должно измениться в школе после скандала в Гомеле
19.09.2019 16:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Нам показали, что единственный способ разрешения конфликта — вмешательство президента. И это самое страшное»
— Очень сложно жить в обществе, толерантном к насилию, — говорит писатель и мать Евгения Пастернак. — Почему такая поддержка у гомельской учительницы? Потому что люди смотрят на нее и понимают, что могут оказаться на ее месте. В следующий раз, когда они будут орать матом на своего или чужого ребенка, они хотят, чтобы общество их тоже оправдало. Нужно понимать, что дети перенимают поведение взрослых. И мальчик тот тоже не с неба упал, он вырос в нашем обществе. И начал доводить учительницу, а потом весело наблюдал, как она злится и ругается матом. Он же не сам это придумал, ему 9 лет, он где-то это увидел.
Евгения считает, что нашей школе необходимы прописанные в законе права и обязанности всех участников образовательного процесса:
— Ученик, когда срывает урок, должен четко понимать, что ему за это будет. Потому что пока наши учителя абсолютно бесправны: они не могут выставить его в коридор, отправить домой или исключить из школы — за этим последуют санкции. И дети начинают этим пользоваться. Точно так же бесправны школьники и их родители в случае давления со стороны учителя или администрации. И ситуация в гомельской школе это подтвердила: приказом одного человека [Александра Лукашенко] были отменены все решения сферы образования, учительница
Если ребенка травят, он должен знать, куда может обратиться за помощью. И точно также учитель, которого доводят, тоже должен понимать, что может обратиться за помощью, в том числе, психологической. Честно говоря, я даже не представляю, как сейчас эта гомельская учительница возвращается в свой класс, и что будет с четвероклассником, о котором теперь говорит вся страна.
«Я бы сейчас на месте педагогов сразу прекращал урок»
Репетитор и отец Алексей Василевский, который сам раньше работал в школе, считает, что после конфликта в Гомеле учителя должны вынести урок: их поведение должно быть более сдержанным — нужно самоустраняться от прямого конфликта.
— Функция учителя в школе — передавать знания, — говорит собеседник. — Учитель не должен решать конфликты. Я бы сейчас на месте педагогов, как только возникает конфликт, сразу прекращал урок, вызывал администрацию и родителей ученика. Пусть разбираются. Администрация школы должна следить за учебным процессом, а не просто требовать отчеты. Нужно подключать социального педагога, психолога, чтобы они не просто тесты детям раздавали, а включались в разрешение конфликтов.
Алексей Василевский также считает, что нужно четко прописать в Кодексе об образовании, что ждет учителя и ученика в случае конфликтных ситуаций. И — предусмотреть наказание, в том числе, для детей и их родителей.
— Проблема решается не тяжестью наказания, а его неотвратимостью. Если дети будут знать, что им не сойдет с рук неподобающее поведение, они не будут так себя вести, — считает Алексей. — А сегодня они с младших классов знают, что учитель не будет выносить проблему из класса, что даже родителей по такому поводу в школу не вызовут. А если бы было прописано в законодательстве, что за нарушение предусмотрена общественно-полезная работа — например, помыть пол в классе, дети бы по-другому относились к дисциплине. До 14 лет пусть бы родители за детей отрабатывали, а после 14 лет — уже сами школьники. Вот тогда и дети, и родители пересмотрели бы свое поведение. Ученик, который срывает урок, вредит не только себе и учителю, а всему классу, в том числе мотивированным детям.
Алексей Василевский также считает, что нужно отойти от практики, что школа должна воспитывать детей вместо родителей:
— Воспитательный компонент со стороны учителя должен быть минимальным. Учитель должен донести материал по своему предмету и как человек нормально общаться, быть справедливым, потому что дети это очень тонко чувствуют. Большинство учителей — адекватные люди. У некоторых есть конфликты с детьми по поводу оценок и дисциплины, но я не думаю, что после конфликта в гомельской школе будет доходить до насилия и рукоприкладства.
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«Все конфликты разрулит Лукашенко?» Родители - о том, что должно измениться в школе после скандала в Гомеле
Мы спросили у родителей, как конфликт в гомельской школе повлияет на взаимоотношения учеников и учителей и что нужно сделать, чтобы такие ситуации не повторялись.
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