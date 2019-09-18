Лукашенко устроил чиновникам разнос за уволенную учительницу

Бардак в белорусских школах говорит о том, что чиновники не слышат президента. Работать после выборов будут те, кто приносит пользу стране, выполняет планы и прогнозы.

Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании по экономике 19 сентября в Минске, передает пресс-служба президента.

Говоря о выборах, Лукашенко предположил, что чиновники беспокоятся о том, останутся ли они работать. Президент также напомнил, что в интернете много пишут про «транзит власти» Лукашенко и начинают «перебирать детей».

«Так вот послушайте, никаких детей не перебирайте. Никакие дети у меня не готовятся ни к какому транзиту власти. Работать со мной, как и прежде, будут только те, кто хочет работать. И кто умеет меня слушать и исполнять мои поручения, чтобы не было так, как с этим происшествием в Гомеле с этой бедной женщиной – учительницей», - заявил белорусский лидер.

Напомним, Лукашенко дал устное распоряжение восстановить на работе гомельскую учительницу, видео с контрой облетело все СМИ и социальные сети несколько дней назад. Кроме того, президент наказал уволивших преподавателя чиновников вплоть до министра.

«Если Румас и Кочанова, вице-премьеры и министры меня не слышат, то вы лучше собирайте портфели и уходите сразу», - добавил белорусский лидер.

Он отметил, что дело не в этой учительнице, а в том, что чиновники не услышали его на линейке, когда он открывал новую школу и говорил, что «у нас бардак в школе». Теперь президент отметил, что бардак «начинается с издевательства над учительницей».

«Поехали, устроили разборки, собрали снизу доверху начальников. Описались, что у них, видите ли, в социальных сетях разместили. А описавшись, взяли и наказали этого бедного учителя. Да я на месте этого учителя голову бы отвернул щенку какому-то», - подчеркнул Лукашенко.

Он также высказался о том, что телефон ученикам в школе не нужен - это только отвлекает от занятий.

Учительницу гомельской школы №15 Людмилу Четверткову уволили 13 сентября: придя на замену в 4 класс, учитель стала участником конфликта с учеником. Дети сняли на видео и выложили в сеть, как учитель трясет партой над головой ученика с криком: «Я пойду в тюрьму, а тебе п…ц!». Вечером в школе состоялось родительское собрание, на котором учительница извинилась за свое поведение, а потом ее уволили. Позднее оказалось, что видео, выложенное в сеть, было неполным.

18 сентября учительница была восстановлна на работе, многие должностные лица получили выговоры и предупреждения, а некоторые даже уволены.

Строго предупреждены премьер-министр, глава Администрации президента и курирующий отрасль вице-премьер. Министр образования предупрежден о неполном служебном соответствии, выговоры объявлены ряду должностных лиц Гомельского обл- и горисполкома. Также в отношении некоторых должностных лиц Гомельского горисполкома, районной администрации и директора названной школы принято решение об освобождении от занимаемых должностей с переводом на другую работу.