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«Все должны сдавать мобильные до конца уроков». После скандала в Гомеле правила в школах ужесточают?

19.09.2019 16:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня занятия в некоторых минских школах начались с информационного часа, на котором сообщили: теперь фото- и видеосъемка в учреждениях образования запрещена, мобильный телефон ученики будут сдавать в начале дня классному руководителю — и каждому ребенку это требование доводят под подпись. Школьники запрет связывают с гомельской историей, где дети сняли учителя на видео и выложили в интернет. В Минобразования ответили: запрет на телефоны появился еще в марте, но, мол, не все его исполняли.


Фото: Reuters

— Сегодня утром позвонил ребенок из школы и сказал, все классы, с 1-го по 11-й, теперь должны будут сдавать мобильные телефоны учителю, вернут их только после окончания всех уроков, — рассказывает TUT.BY Наталья, мама минского школьника. — Всем детям дали расписаться с тем, что они ознакомлены с этим решением. Но разве это законно? Дети же несовершеннолетние! Со мной, законным представителем, никто не связывался, накануне было родительское собрание, о новшестве не было сказано ни слова. Школьники обсуждают, что это связано с историей в Гомеле, хотя прямо об этом педагоги не говорят.

Сразу несколько родителей сообщили TUT.BY о том, что сегодняшний учебный день в школах начался с запрета мобильных телефонов. Каждое учреждение решает для себя, каким образом школьника ограничивают: одни забирают телефоны только на уроках, другие — прямо перед первым уроком и отдают только после занятий. В документе, который должны подписать дети, указано: телефоном можно пользоваться только в экстренном случае, в остальное время он находится у классного руководителя.


Этот документ появился в Telegram-канале «Садись, два!». Он датирован 2 сентября, но впервые дети увидели протокол 19 сентября

— У нас сегодня в школе был час информирования. Детей собрали в актовом зале, разобрали с ними гомельский скандал. По словам ребенка, им сказали, что надо вести себя хорошо, потому что если будет вести себя плохо — то учитель сорвется, и учителю теперь за это ничего не будет. Кроме того, детям сообщили, что фото- и видеосъемка в стенах школы запрещена, а если во время уроков увидят мобильный телефон, то его отберут, — рассказывает минчанка Ольга.

Тему мобильных телефонов в школах сегодня во время совещания по экономике затронул президент.

«Вы что, ждете еще, как в Столбцах у нас произошло? А начинается отсюда — с издевательства над учительницей. И еще на камеру снимают и выкладывают в Сеть. И это в четвертом классе… В телефонах сидят там… Неужели вы не понимаете, у вас же свои дети, что телефон и прочие гаджеты в школе — это не только отвлечение от занятий. Они перестают думать. Они же считать не умеют, таблицу умножения не знают, потому что открывает телефон и перемножает там. Или ищет ответы на вопросы. Неужели это нельзя понять? У меня сын президента ни разу телефон в школу не взял», — высказался Александр Лукашенко.

В Министерстве образования TUT.BY рассказали, что приказ «О мерах, направленных на совершенствование деятельности по обеспечению безопасных условий пребывания обучающихся в учреждениях общего среднего образования» был издан еще в марте 2019 года.

— Телефоны были запрещены еще тогда, но не все исполняют приказ, не выполняют требования, — говорит Людмила Высоцкая, пресс-секретарь Министерства образования. — Перед началом урока дети должны оставлять телефоны в коробках, но, если это необходимо для учебного процесса, могут воспользоваться.

По ее словам, каждое учебное учреждение самостоятельно определяет, каким образом у детей будут забирать мобильные телефоны. О том, что дети должны что-то подписывать в школе, Людмила Высоцкая слышит впервые.

— В данном случае школьники подписывают, что ознакомлены с правилами внутреннего распорядка, не вижу в этом нарушения. До школьников просто доводят информацию о запрете использования мобильного телефона, — комментирует адвокат Сергей Буякевич. — Как родитель, я за то, чтобы дети учились без каких-либо гаджетов, и не потому, что кто-то ведет съемку, — телефоны реально мешают учиться. Знаю точно, во многих странах, например, Швейцарии и Норвегии, дети приходят в школу или гимназию, сдают гаджеты при входе и забирают после уроков.

 
Теги: Гомель
 
 
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Сегодня занятия в некоторых минских школах начались с информационного часа, на котором сообщили: теперь фото- и видеосъемка в учреждениях образования запрещена,...
 
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