Гигантскую тыкву из-под Гродно поднимали с грядки спецтехникой. Смотрите, какая выросла!

Источник материала: Tut.by

Гигантскую тыкву весом 450 килограмм , которую на своем огороде вырастил гродненец Сергей Гавранин, перевезли в маентак «Каробчыцы». Поднимали ее с помощью специальной техники. В прошлом году в этот агроусадебный комплекс мужчина также передал выращенный им такой же овощ . Тогда из тыквы сделали кашу и угощали посетителей.



Фото: из личного архива Сергея Гавранина

— Что в этом году придумают — я не знаю, — говорит Сергей.

Операция по извлечению из огорода тыквы-гиганта заняла достаточно много времени. Перед переездом тыквы в Коробчицы хозяева с ней сфотографировались, а потом в дело вступила тяжелая техника.

В прошлом году мужчина вырастил на своем дачном участке тыкву в 450 килограмм. Говорит, и овощ этого сезона не уступает по размерам и весу своей предшественнице.













И в следующем году садовод-любитель планирует заниматься такими же большими овощами. Правда, говорит, что на такое хобби уходит много времени.

— Но пока все это интересно. Может быть, в следующем году посадим что-то более экзотичное, — говорит Сергей.