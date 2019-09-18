|
Гигантскую тыкву из-под Гродно поднимали с грядки спецтехникой. Смотрите, какая выросла!
19.09.2019 16:42 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Гигантскую тыкву
— Что в этом году придумают — я не знаю, — говорит Сергей.
Операция по извлечению из огорода тыквы-гиганта заняла достаточно много времени. Перед переездом тыквы в Коробчицы хозяева с ней сфотографировались, а потом в дело вступила тяжелая техника.
В прошлом году мужчина вырастил на своем дачном участке тыкву в 450 килограмм. Говорит, и овощ этого сезона не уступает по размерам и весу своей предшественнице.
И в следующем году садовод-любитель планирует заниматься такими же большими овощами. Правда, говорит, что на такое хобби уходит много времени.
— Но пока все это интересно. Может быть, в следующем году посадим что-то более экзотичное, — говорит Сергей.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гигантскую тыкву весом 450 килограмм, которую на своем огороде вырастил гродненец Сергей Гавранин, перевезли в маентак «Каробчыцы». Поднимали ее с помощью...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)