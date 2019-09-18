ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Гигантскую тыкву из-под Гродно поднимали с грядки спецтехникой. Смотрите, какая выросла!

19.09.2019 16:42 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Гигантскую тыкву весом 450 килограмм, которую на своем огороде вырастил гродненец Сергей Гавранин, перевезли в маентак «Каробчыцы». Поднимали ее с помощью специальной техники. В прошлом году в этот агроусадебный комплекс мужчина также передал выращенный им такой же овощ. Тогда из тыквы сделали кашу и угощали посетителей.


Фото: из личного архива Сергея Гавранина

— Что в этом году придумают — я не знаю, — говорит Сергей.

Операция по извлечению из огорода тыквы-гиганта заняла достаточно много времени. Перед переездом тыквы в Коробчицы хозяева с ней сфотографировались, а потом в дело вступила тяжелая техника.

В прошлом году мужчина вырастил на своем дачном участке тыкву в 450 килограмм. Говорит, и овощ этого сезона не уступает по размерам и весу своей предшественнице.




И в следующем году садовод-любитель планирует заниматься такими же большими овощами. Правда, говорит, что на такое хобби уходит много времени.

 — Но пока все это интересно. Может быть, в следующем году посадим что-то более экзотичное, — говорит Сергей.

Читайте также

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гигантскую тыкву весом 450 килограмм, которую на своем огороде вырастил гродненец Сергей Гавранин, перевезли в маентак «Каробчыцы». Поднимали ее с помощью...
 
Новости дня
Новости общества
 
ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика