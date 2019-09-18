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День информирования в Глусском РДК

19.09.2019 — Новости Общества | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

День информирования в Глусском РДК

В рамках Единого дня информирования 19 сентября с жителями Глусского района встретились начальник управления идеологической работы главного управления идеологической работы и по делам молодежи Могилёвского облисполкома Олег Коропов и главный редактор информационного агентства «Могилёвские ведомости» Светлана Шутова.


День информирования в Глусском РДК

Участники информационно-пропагандистской группы осветили темы Единого дня информирования. Светлана Шутова подробно остановилась на особенностях предстоящей переписной кампании, особо отметив, что нынешняя перепись населения является самой инновационной из всех ранее проводимых: отказ от бумажных носителей, использование современных информационных технологий, в том числе возможность самостоятельно ответить на необходимые вопросы через Интернет.


День информирования в Глусском РДК
День информирования в Глусском РДК

Олег Коропов рассказал присутствующим, как ведется работа с обращениями граждан, отметив, что в нашей стране, как в никакой другой, налажена система общения населения и власти, в том числе через регулярно проводимые прямые и горячие линии и приемы граждан. Также начальник управления идеологической работы главного управления идеологической работы и по делам молодежи облисполкома коснулся темы предоставления отдельных жилищно-коммунальных услуг, в частности, работы общественных бань.

В осенне-зимний период особую актуальность приобретает пожарная безопасность, и об этом тоже говорилось во время встречи.

 
 
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В рамках Единого дня информирования 19 сентября с жителями Глусского района встретились начальник управления идеологической работы главного управления...
 
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