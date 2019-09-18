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«На мясокомбинат никто не пошел». Как в Могилеве «отправляют на пенсию» лошадей-спортсменов

19.09.2019 17:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилевском областном центре олимпийского резерва по конному спорту и современному пятиборью проходит очередная выбраковка — центр сокращает поголовье лошадей, которые уже не могут участвовать в соревнованиях и в катаниях. Но неравнодушные могилевчане в соцсетях паникуют: мол, если до 1 октября лошадей никто не купит, им «дорога в один конец». TUT.BY побывал в  центре — и готов расставить все точки над «i» и разбить домыслы о «живодерстве» и «потребительском отношении» к лошадям. Здесь говорят, что «за 12 лет работы еще ни одна лошадь не отправилась на мясокомбинат».


Первое, что нужно понимать, — это специфика учреждения, говорит заместитель директора по основной деятельности Инесса Шведова. Центр олимпийского резерва — это бюджетная организация, на которую возложены задачи по подготовке спортивного резерва определенного уровня, в том числе уровня республиканской сборной.

— Спортивные результаты в конном спорте показывает пара — и всадник, и лошадь. Соответственно, и к людям, и к животным предъявляются определенные требования. То есть на определенных стадиях спортивного развития они должны показывать конкретные результаты — оба, — объясняет Инесса Шведова. — Мы не можем проводить занятия на возрастных лошадях. Во-первых, это издевательство над животным — все равно что заставить работать грузчиком человека преклонного возраста. Во-вторых, если мы говорим о спорте, то это все равно что требовать от «жигулей» показателей для «Формулы-1».

В Центр олимпийского резерва по конному спорту лошадей покупают. Причем к жеребятам серьезно присматриваются, прежде чем решить, брать или нет. Если необходим будущий призер международных соревнований по конкуру, то жеребенка с просто хорошим характером для обучения не возьмут. Но могут взять для катаний, если в этом есть необходимость. Сейчас в конюшнях центра по конному спорту — более 50 своих лошадей.














Срок спортивной карьеры ограничен у всадника и у лошади, объясняет Инесса Шведова. И если спортсмен после выхода на пенсию по возрасту может заниматься чем-то еще, то понятия «пенсия» для лошадей нет ни в одной стране. Хотя физически она наступает примерно после 20 лет — при условии, что животное здорово.

Лошади старше 20 лет давать нагрузки нежелательно, говорит Шведова. Понятно, что на соревнования такое животное не выставишь. Что с ним делать такому госучреждению, как Центр олимпийского резерва, не прописано. Но и превращать конюшни в «дома престарелых» для лошадей — не вариант как с точки зрения финансирования, так и с позиции гуманизма по отношению к лошадям.

— Лошадь — животное, которое не должно стоять. Возрастную лошадь тоже нужно не только кормить, чистить, но и выводить разминаться: ставить на выпас, просто ходить гулять — как с собакой, если хотите. Возможно, седлать и ходить шагом, если здоровье позволяет. Мы, госучреждение, такое позволить себе не можем. Но и эксплуатировать лошадей до последнего не хотим. Потому и нашли, на наш взгляд, лучший вариант для наших лошадей — продаем их не «на мясо», как говорят некоторые, а в хорошие руки людям, для которых это просто будет домашний питомец. За все 12 лет работы нашего учреждения на мясокомбинат не сдали ни одну лошадь — всех пристроили.

Лошадей у Центра выкупают спортсмены, тренеры, просто неравнодушные люди. Их забирают в частные дома, перевозят даже в другие города и содержат в конюшнях. Например, в прошлом году двух лошадей из выбраковки Могилевского центра олимпийского резерва выкупили две россиянки. Они оплачивают содержание животных в конюшне «Green Ranch» в Смолевичском районе под присмотром «Команды помощи лошадям HeaRT. Беларусь»: дальнейшая перевозка к хозяйкам чревата ухудшением здоровья лошадей-«пенсионерок».


В центре олимпийского резерва уже год арендуют денник для Изумруда: жеребец когда-то катал любителей, а после попал в выбраковку. Его выкупили. К слову, услуга аренды денника вместе с кормом в центре олимпийского резерва обходится владельцу лошади в 215−320 рублей в месяц (в зависимости от конюшни).

Что касается очередной выбраковки, то для всех трех лошадей уже нашлись желающие их выкупить, говорит Инесса Шведова. Более того, если к установленному сроку кто-то все же останется не зарезервированным, срок продажи без проблем можно продлевать.

 
 
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