ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!

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Осуществление административной процедуры проводится бесплатно в течении 1 месяца со дня подачи заявления.

Документы, предоставляемые гражданином:

● заявление;

● проектная документация на возведение одноквартирных, блокированных жилых домов и (или) нежилых капитальных построек на придомовой территории, реконструкцию жилых и (или) нежилых помещений в многоквартирных, блокированных жилых домах, одноквартирных жилых домов, а также нежилых капитальных построек на придомовой территории, согласованная структурным подразделением местного исполнительного и распорядительного органа, осуществляющим государственно-властные полномочия в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности на территории административно-территориальной единицы;

● разрешительная документация на возведение одноквартирных, блокированных жилых домов и (или) нежилых капитальных построек на придомовой территории – в случае возведения таких домов и построек.

Предварительную консультацию по осуществлению административной процедуры можно получить в службе «одно окно» Борисовского районного исполнительного комитета по адресу: г. Борисов, пр. Революции, 6.

Время работы:

понедельник, вторник, четверг, пятница 8.00-18.00, среда 8.00-20.00, обед 13.00-14.00; 2-я и 4-я суббота месяца 9.00-13.00.

В службе «одно окно» Борисовского райисполкома организована консультативная помощь по вопросам осуществления административных процедур по единому республиканскому справочно-информационному телефонному номеру 142.

Полная информация о порядке осуществления вышеуказанных административных процедур размещена на сайте Борисовского районного исполнительного комитета http://borisov.gov.by/odno-okno.

Н. Калько, заместитель начальника отдела по работе с обращениями граждан и юридических лиц