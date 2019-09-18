Источник материала: Газета Авангард

В четверг в рамках Единого дня информирования группа председателя райисполкома Анатолия Гапоника провела встречу с трудовым коллективом аграрно-технического колледжа.

В повестку дня для коллективного обсуждения был внесен целый ряд вопросов. Особое внимание уделили двум важным социально-политическим событиям – переписи населения и выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.





О том, что предстоящая перепись населения имеет особую значимость для белорусского государства, еще раз напомнил начальник отдела статистики Буда-Кошелевского района Главного статистического управления Гомельской области Александр Ядренцев. Цель переписи – получение актуальной информации о населении Республики Беларусь, необходимой для разработки параметров и программ социально-экономического развития страны, текущих расчетов и прогнозирования численности и состава населения, изучения размещения и использования трудовых ресурсов, а также научных исследований.



Перепись населения является фактически единственным инструментом, который позволяет получить сведения о численности и структуре населения всей страны и каждой ее административно-территориальной единицы в сочетании с социально-экономическими характеристиками, национальным и языковым составом населения, его уровнем образования, миграционной активностью.

Уникальность данных, получаемых в ходе переписей населения, заключается в том, что их нельзя получить при текущем демографическом учете либо из административных источников. Например, только по данным переписи населения можно узнать какие национальности у нас проживают и сколько их, число семей и домашних хозяйств, их состав и жилищные условия.





Александр Ядренцев также отметил, что нынешняя перепись – особенная. Она является самой инновационной из всех ранее проводимых. Ее отличительной особенностью является отказ от бумажных носителей и использование современных информационных технологий. Впервые населению будет предоставлена возможность переписаться самостоятельно через Интернет. Причем, Беларусь в этом деле выступает новатором. Данные переписи отражают важные изменения, произошедшие в стране в межпереписной период. Перепись населения важна не только для государства, но и для каждого человека в отдельности.

Без сведений о количестве людей, проживающих на конкретной территории, их образовании, профессиональной подготовке, численности трудоспособного населения, детях дошкольного и школьного возраста невозможно определить объемы финансирования социальных выплат, потребности в воспитателях, учителях, врачах и так далее.





Ни одна экономическая система не может обойтись без анализа текущей ситуации и прогноза. Только при условии их использования можно работать рентабельно и быть конкурентоспособным. Основой для государственного прогнозирования является перепись граждан. Именно она дает возможность определить демографическую ситуацию – численный и качественный состав населения любой территории. Учитывая эти показатели, можно планировать строительство социальной и деловой инфраструктуры, размещение трудовых ресурсов и многое другое.



Основные моменты подготовки и проведения выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания озвучила начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Наталья Логунова. Так, в состав Буда-Кошелевского избирательного округа №38 входят: Буда-Кошелевский, Ветковский, Чечерский районы; 14-я часть Гомельского района в границах Азделинского, Большевистского, Поколюбичского, Тереничского и Улуковского сельсоветов. В округе проживает 67 804 избирателей. На территории Буда-Кошелевского района образованы 37 участков для голосования. Не позднее 2 октября будут сформированы участковые избирательные комиссии. Выдвижение кандидатов в члены участковых избирательных комиссий проходит по 29 сентября 2019 года включительно.





Гражданин может выдвигаться кандидатом в депутаты Палаты представителей только по одному избирательному округу. Право выдвижения кандидатов в депутаты Палаты представителей принадлежит трем субъектам: политическим партиям, трудовым коллективам, гражданам путем сбора подписей. Политическая партия вправе выдвинуть по каждому избирательному округу только одного кандидата в депутаты из числа членов этой политической партии. Выдвижение кандидатов в депутаты Палаты представителей от трудовых коллективов осуществляется на собраниях (конференциях) избирателей в трудовых коллективах. Выдвижение кандидата в депутаты Палаты представителей путем сбора подписей осуществляется инициативной группой избирателей в количестве не менее 10 человек. При выдвижении кандидатом в депутаты путем сбора подписей инициативу должны поддержать не менее 1000 избирателей, проживающих в избирательном округе.



На сегодняшний день в окружной избирательной комиссии Буда-Кошелевского избирательного округа №38 зарегистрирована 1 инициативная группа по сбору подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва. Сбор подписей осуществляется в поддержку Николая Андреевича Василькова, депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва.

Подводя итоги встречи, председатель райисполкома Анатолий Гапоник призвал каждого проявить гражданскую ответственность и принять участие в выборах. «Участие в выборах – долг каждого гражданина, проявление гражданской сознательности, наглядный и убедительный пример сопричастности к делам своей страны, вопросам устойчивого и стабильного развития государства», — отметил Анатолий Генрикович.

В заключение мероприятия все желающие могли задать членам информационной группы интересующих их вопросы.