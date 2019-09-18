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Иностранцам больше не придется платить за въезд и временное пребывание в белорусской погранзоне

19.09.2019 18:40 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

За пропуск на въезд, временное пребывание и передвижение в белорусской пограничной зоне иностранцам больше не придется платить. Президент подписал указ № 351 «О пребывании на приграничной территории», сообщает пресс-служба Лукашенко.


Фото: Reuters

— Основная часть указа посвящена тому, чтобы отменить сбор государственной пошлины за выдачу пропусков в пограничную зону для иностранцев, — поясняет официальный представитель ГПК Беларуси Антон Бычковский.

Ранее все иностранцы, находящиеся в погранзоне, должны были получить специальный пропуск в органах пограничной службы и заплатить за это. Сумма госпошлины — 0,2 базовых (5,1 рубля). Исключение из этого списка составляли иностранцы, которые ехали через пограничную зону к международным пунктам пропуска — получать пропуск им и раньше было не нужно.

При этом иностранцы, которые приехали в пограничную зону к родственникам или, например, как туристы, по-прежнему должны получить специальный пропуск у пограничников.

— Пропуски выдают в территориальных органах пограничной службы, — уточняет Антон Бычковский. — Кроме того, их можно оформить с помощью Единого портала электронных услуг, где есть соответствующая процедура для иностранцев. Сделать это человек может со своего компьютера или мобильного.

Нововведение, сказано в документе, упростит пребывание иностранцев в пограничной зоне, а также сделает эту территорию привлекательнее для туристов.

По данным Национального правового интернет-портала, документ будет опубликован 20 сентября.

 
 
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Президент подписал указ № 351 «О пребывании на приграничной территории». Основное нововведение документа - за пропуск на въезд, временное пребывание и...
 
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