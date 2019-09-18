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После конфликта в гомельской школе Лукашенко привлек к ответственности ряд должностных лиц

19.09.2019 19:06 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко подписал распоряжение, в соответствии с которым за непринятие мер по наведению порядка в учреждениях общего среднего образования и неисполнение поручений президента Беларуси привлечен к ответственности ряд должностных лиц, сообщает пресс-служба главы государства.

Строгое предупреждение получили премьер-министр Сергей Румас, глава Администрации президента Наталья Кочанова, заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.

Министр образования Беларуси Игорь Карпенко предупрежден о неполном служебном соответствии.

Председателю Гомельского областного исполнительного комитета поручено обеспечить привлечение к дисциплинарной ответственности в виде выговора заместителя председателя Гомельского областного исполнительного комитета Привалова В.А., главу администрации Новобелицкого района Гомеля Казачка С.А., заместителя председателя Гомельского городского исполнительного комитета Атаманчука В.Г.

Губернатору также поручено обеспечить освобождение от занимаемых должностей в связи с переводом на другую работу начальника главного управления образования Гомельского областного исполнительного комитета Порошина С.И., начальника управления образования Гомельского городского исполнительного комитета Крилистенко Л.В., заместителя главы администрации Новобелицкого района Гомеля Копу Е.Н., начальника отдела образования, спорта и туризма администрации Новобелицкого района Гомеля Деменчука А.В., главного специалиста отдела образования, спорта и туризма администрации Новобелицкого района Гомеля Шарамову Е.Н., директора ГУО «Средняя школа № 15 г. Гомеля» Черненко М.В.

Премьер-министру, главе Администрации президента, министру образования и председателю Гомельского областного исполнительного комитета поручено обеспечить привлечение к дисциплинарной ответственности иных должностных лиц, виновных в ненадлежащей работе учреждений общего среднего образования; восстановить на работе Л.И.Четверткову в должности учителя начальных классов ГУО «Средняя школа № 15 г. Гомеля»; принять исчерпывающие меры по выполнению поручений президента Беларуси в сфере общего среднего образования.

Контроль за выполнением распоряжения возложен на Администрацию президента Беларуси.

 
Теги: Гомель
 
 
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Глава государства Александр Лукашенко подписал распоряжение, в соответствии с которым за непринятие мер по наведению порядка в учреждениях общего среднего...
 
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