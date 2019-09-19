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Сбежали из дома из-за любви. В Беларуси и России два месяца ищут пропавших подростков

20.09.2019 06:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусская милиция и российская полиция, а также волонтеры-поисковики из обеих стран уже почти два месяца разыскивают двух подростков — 17-летнего Илью Любаса и 14-летнюю Ангелину Щербик.


Ориентировка ВПСО «Полярная звезда» по Ленинградской области

В июле житель российской Самары Илья почти за 1,5 тысячи километров приехал к Ангелине — девушка гостила на каникулах у отца в Новолукомле Витебской области. Вскоре, как говорят родные школьницы, молодые люди вместе уехали в Витебск, оттуда — в Лиозно, затем перешли по лесу российскую границу. После этого пару, предположительно, видели в Самаре. С той поры о подростках ничего неизвестно, и у родителей пока нет зацепок, где их искать. TUT.BY пообщался с отцом Ангелины — Алексеем Щербиком.

17-летний Илья Любас — из российской Самары. В последнее время его воспитывал дедушка. В родном городе парня видели последний раз 18 июля. Вероятно, в этот день он и уехал в Беларусь, к Ангелине.

Ангелине Щербик недавно, 11 августа, исполнилось 14 лет. Девушка прописана в городе Сосновый Бор Ленинградской области, но жила с мамой в Турции, училась там в русской школе. Ее родители — в разводе, но каждое лето Ангелина приезжала к отцу, а также гостила у него на Новый год.

В этом году Ангелина в начале июня снова приехала на каникулы к отцу в Новолукомль.

— Ангелина за это время, что мы не виделись, изменилась. Год назад приезжал ребенок, а сейчас — уже подросток, со своим характером. Сообщила, что у нее есть парень. Илья и Ангелина переписывались по интернету около года. В реальной жизни увиделись впервые, когда он в июле приехал к ней из Самары в Новолукомль, — рассказывает отец девушки Алексей Щербик.

Ребята подружились в интернете, впервые встретились в июле в белорусском Новолукомле. Фото предоставлено Алексеем Щербиком

Отцу это не понравилось:

—  Дочери тогда было только 13 лет, и я говорил, что еще рано заводить отношения с парнем. Она спросила, не будем ли мы с женой против, если Илья приедет в Новолукомль. Мы были против. Но он приехал, без нашего согласия. Поселился в заброшенном доме в деревне под Новолукомлем и несколько дней там жил.

Пообщаться с малиьчиком у мужчины не получилось:

— Я его видел только издалека. Ангелина начала пропадать по полдня, правда, на телефон отвечала. «Я гуляю», — так она всегда отвечала. Чтобы узнать, где она гуляет и с кем, пришлось за ней проследить. Так узнал, что с Ильей. На диалог со мной он не пошел. Тогда я ему через дочь передал, что если он не уедет, то у него будут проблемы с нашей милицией: ему тогда было только 16, и он приехал один из другой страны. Ангелина мне сказала, что поговорила с парнем и что он уедет.


Скриншот записи с камеры наблюдения на автовокзале в Лиозно. Фото предоставлено Алексеем Щербиком

Однако история пошла по другому сценарию.

— 22 июля Илья действительно уехал в Витебск. Но на следующий день вернулся за Ангелиной, и они вместе сели в маршрутку в Витебск. Из дома дочь ушла, пока все были на работе. Из Витебска ребята поехали в Лиозно — на местном автовокзале в день пропажи их сняла камера наблюдения. Взяли билет до Смоленска, но доехали до приграничного населенного пункта на нашей стороне. Перешли границу по лесу. Все документы дочь оставила дома, с собой у нее был минимальный набор одежды. 24 июля она с парнем, судя по всему, уже находилась в России. 27 июля их видели в деревне Солонец Смоленской области. А 26 августа — в Самаре. По крайней мере, так утверждает дедушка Ильи. Говорит, что внука не может ни с кем перепутать. Хотя человеку — 70 лет, может, что и не так понял, кто его знает.


Ангелина Щербик. Фото предоставлено Алексеем Щербиком

Пока никаких зацепок, где находятся Ангелина и Илья, нет. Но, предположительно, это может быть лес или какое-то нелюдное место.

— Вообще на то, что дети замышляют побег, ничто не указывало. По Ангелине визуально это никак не было видно. Дочка хорошо общалась с моей нынешней женой, они были как подружки. Ангелина рассказывала, что Илья очень интересуется травами, что всегда мечтал пожить в лесу, вдали от города, что у него была с собой книга о травах. Родственники парня говорят, что искать их надо в каком-то глухом месте.

Алексей предполагает, что на побег молодых людей подтолкнула любовь и боязнь разлуки:

— Илья однозначно имел влияние на Ангелину. Ее к нему тянуло маниакально. Да и он, представьте, ехал к ней из России на поезде, а потом шел из Крупок пешком. Она побежала его встречать рано утром, понесла ему еду. И вот из-за того, что дочь влюбилась в этого парня, она не хотела уезжать после каникул в Турцию — потому что Илья не смог бы к ней туда попасть. Ангелина просила меня, чтобы я оставил ее у себя в Новолукомле. Однако мы с ее мамой решили, что в августе я передам дочку бывшей супруге в минском аэропорту и они улетают. Но дети оказались хитрее и сбежали.

На связь с момента пропажи ни парень, ни девушка не выходили.

— Их телефоны недоступны, «потухли» еще здесь, недалеко от Новолукомля. Не пользуются они и соцсетями. Все глухо.


Илья Любас. Фото предоставлено Алексеем Щербиком

На розыск подростков, говорит папа пропавшей девушки, ориентирован Чашникский РОВД, а также полиция в четырех российских городах: Смоленске, Сосновом Бору, Санкт-Петербурге и Самаре.

— Но в реальности работает, как мне кажется, только наша белорусская милиция. А Россия — большая, и такое ощущение, что там никто никому не нужен.

Алексей Щербик говорит, что очень тяжело жить в неведении, где твой ребенок:

— Будем рады любой информации и помощи в розыске.

Приметы Ангелины: рост 160 см, нормальное телосложение, темно-каштановые волосы, голубые глаза и шрам на левой ноге выше колена 2−3 см. В день исчезновения была одета в черные штаны, розовую майку с принтом «белый заяц», черную байку с «ушами» и «хвостом», черную кожаную «косуху» и темно-синие кроссовки с белой подошвой.

Приметы Ильи: рост 175 см, худощавого телосложения, длинные темно-русые волосы, серые глаза. Особая примета: ожоги на руках. На момент пропажи был одет в серую куртку, темно-зеленые камуфляжные штаны и черные берцы.

Отец Ангелины уточняет, что в ориентировках неправильно указан рост Ильи:

— Они с дочкой одного роста, то есть его рост будет 160−165 см.

Чашникский РОВД просит всех, кто что-либо знает о местонахождении подростков, сообщить по телефонам: 8 02133 4−10−02, +375 29 594−08−34 (МТС), +375 29 593−90−83 (МТС), 102.

В России можно звонить по телефонам 8 (800) 700-54-52, 8 (800) 777-90-67, 8 (800) 700-54-52 или в ближайший отдел полиции.

 
Теги: Витебск
 
 
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Белорусская милиция и российская полиция, а также волонтеры из обеих стран уже почти два месяца разыскивают двух подростков - 17-летнего Илью Любаса и 14-летнюю...
 
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