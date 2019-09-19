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В Витебске откроют первый KFC. Обещают бесплатные бургеры

20.09.2019 08:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебске откроют первый ресторан сети быстрого питания KFC. Новая точка фастфуда, специализирующаяся на блюдах из курицы, появится в торгово-развлекательном центре «ТриО».


Фото: vk.com/triomall

Заведение планируют открыть в ноябре, сообщает ТРЦ «ТриО» в соцсетях. Сейчас в витебский ресторан набирают персонал.

Судя по объявлению, в первую неделю после открытия в ресторане будут предлагать бесплатный бургер — но при заказе от 5 рублей.

Сеть ресторанов KFC работает в Минске, Бресте, Могилеве, Молодечно, Солигорске.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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