В Витебске откроют первый KFC. Обещают бесплатные бургеры

Источник материала: Tut.by

В Витебске откроют первый ресторан сети быстрого питания KFC. Новая точка фастфуда, специализирующаяся на блюдах из курицы, появится в торгово-развлекательном центре «ТриО».



Фото: vk.com/triomall

Заведение планируют открыть в ноябре, сообщает ТРЦ «ТриО» в соцсетях. Сейчас в витебский ресторан набирают персонал.

Судя по объявлению, в первую неделю после открытия в ресторане будут предлагать бесплатный бургер — но при заказе от 5 рублей.

Сеть ресторанов KFC работает в Минске, Бресте, Могилеве, Молодечно, Солигорске.