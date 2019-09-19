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В Витебске откроют первый KFC. Обещают бесплатные бургеры
20.09.2019 08:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебске откроют первый ресторан сети быстрого питания KFC. Новая точка фастфуда, специализирующаяся на блюдах из курицы, появится в торгово-развлекательном центре «ТриО».
Заведение планируют открыть в ноябре,
Судя по объявлению, в первую неделю после открытия в ресторане будут предлагать бесплатный бургер — но при заказе от 5 рублей.
Сеть ресторанов KFC работает в Минске, Бресте, Могилеве, Молодечно, Солигорске.
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